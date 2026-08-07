Mỹ áp thuế 15% đối với nguyên liệu quan trọng để sản xuất chip

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh quy định giá nhập khẩu tối thiểu và áp mức thuế mới đối với các sản phẩm làm từ polysilicon - vật liệu quan trọng trong sản xuất pin năng lượng Mặt Trời và chất bán dẫn.

Theo sắc lệnh, các sản phẩm này sẽ chịu mức thuế 15% kể từ ngày 4/12.

Sắc lệnh cũng quy định giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon và các sản phẩm như tấm wafer bán dẫn và tế bào quang điện, có hiệu lực cùng ngày nêu trên.

Trong tài liệu cung cấp thông tin, Nhà Trắng cho biết biện pháp trên nhằm “tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà sản xuất những mặt hàng chiến lược này của Mỹ," đồng thời khuyến khích đưa hoạt động sản xuất các mặt hàng trên về nước.

Nhà Trắng nhấn mạnh polysilicon là một thành phần quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn và được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng.

Động thái trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài một năm của Bộ Thương mại Mỹ đối với hoạt động nhập khẩu polysilicon. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick gọi đây là “sản phẩm nền tảng” được sử dụng trong sản xuất chip.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các biện pháp trên nhằm đưa chuỗi cung ứng polysilicon về Mỹ, ngăn chặn tình trạng bán phá giá từ Trung Quốc và khuyến khích mở rộng sản xuất trong nước.

Ông nhận định ngành công nghiệp polysilicon của Mỹ hiện còn quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo Nhà Trắng, tỷ trọng của Mỹ trong tổng năng lực sản xuất polysilicon toàn cầu đã giảm từ 50% năm 2005 xuống dưới 2% vào năm 2024.

Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với polysilicon nhập khẩu vào tháng 7/2025 theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Đây cũng là cơ sở pháp lý từng được Tổng thống Trump sử dụng để áp thuế cao đối với thép, nhôm, ôtô và một số mặt hàng nhập khẩu khác.

Mặc dù cuộc điều tra ban đầu không nêu tên quốc gia cụ thể, Trung Quốc hiện là một trong những nước đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng Mặt Trời toàn cầu.

Thông báo ngày 6/8 là động thái thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump, người đã áp thuế trên diện rộng đối với các đối tác thương mại của Mỹ kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Mặc dù hàng loạt mức thuế này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng Hai, các mức thuế theo từng ngành, được áp dụng trên cơ sở các cuộc điều tra theo Điều 232, vẫn còn hiệu lực.

Tháng trước, Tổng thống Trump cũng viện dẫn những cơ sở pháp lý khác để áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại, qua đó tái thiết hàng rào thuế quan sau thất bại tại Tòa án Tối cao./.

Đảng Cộng hòa đề xuất dự luật trao thêm thẩm quyền thuế quan cho ông Trump Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, dự luật mới sẽ tạo cơ sở pháp lý lâu dài cho chính sách thuế quan của chính quyền Trump, đồng thời giảm nguy cơ các biện pháp thương mại bị vô hiệu hóa tại tòa án.

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