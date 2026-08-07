Tây Ninh thúc đẩy bình dân học vụ số, tạo động lực phát triển kinh tế số

Với mô hình chính quyền 2 cấp, việc thay đổi phương thức làm việc từ “hành chính giấy tờ” sang “tương tác số toàn diện” là nhiệm vụ bắt buộc.

Điều này đòi hỏi sự đồng bộ từ đội ngũ cán bộ, tổ công nghệ số cộng đồng đến từng người dân trong việc cập nhật, nhập liệu trực tuyến, giúp giảm tải áp lực hành chính cơ sở và tăng năng suất lao động xã hội, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế số.

Đây là những nội dung, yêu cầu của quyết định số 1621/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phổ cập kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các dịch vụ viễn thông, thiết bị thông minh, chữ ký số, tài khoản thanh toán, an toàn thông tin trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng khi chính quyền vận hành trên nền tảng số, người dân với tư cách là chủ thể sử dụng dịch vụ, cần được trang bị kỹ năng tương ứng để tiếp cận, thụ hưởng các chính sách và thủ tục hành chính trực tuyến.

Việc thiếu hụt kỹ năng số sẽ tạo ra "khoảng cách số" giữa người dân và chính quyền, làm giảm hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Cùng với đó, sự gia tăng nhanh chóng các hình thức lừa đảo trên không gian mạng và các nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân đòi hỏi người dân phải được trang bị "lá chắn" kiến thức để tự bảo vệ mình, đây là yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội số tin cậy, bền vững.

Việc triển khai mô hình “Bình dân học vụ số” xác định là nhiệm vụ mang tính cấp bách, đồng thời là “chìa khóa” để nâng cao dân trí số, tạo sự đồng thuận và chủ động của người dân trong tiến trình phát triển thành phố, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Phiên live stream bán các sản phẩm đặc sản Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thông tin giai đoạn 2026-2030, thành phố thực hiện phổ cập diện rộng kiến thức, kỹ năng số cơ bản và nâng cao cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn thành phố, trọng tâm là hỗ trợ người dân làm chủ các công cụ giao tiếp số cốt lõi bao gồm dịch vụ viễn thông, thiết bị thông minh, chữ ký số, tài khoản thanh toán và kỹ năng an toàn thông tin.

Cùng với đó, xây dựng thế hệ “công dân số” năng động, thúc đẩy hình thành một xã hội số văn minh, an toàn, thu hẹp triệt để khoảng cách số giữa khu vực trung tâm và các xã, phường phụ cận vùng sâu, vùng xa; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đồng Nai đã và đang triển khai việc xóa vùng lõm trong viễn thông; phát triển internet băng rộng cố định và hỗ trợ dữ liệu số; xây dựng, tối ưu hóa học liệu và phổ cập công cụ trí tuệ nhân tạo (AI); đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; chuẩn hóa và bồi dưỡng năng lực thực chiến cho Tổ công nghệ số cộng đồng; cải cách thể chế hành chính, triệt tiêu báo cáo giấy để giảm tải áp lực.

Người dân Tây Ninh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đặc biệt, thành phố sẽ thực hiện bãi bỏ hoàn toàn các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ bằng văn bản giấy từ các Tổ công nghệ số cộng đồng gửi về Ủy ban Nhân dân cấp xã, thay thế toàn diện bằng phương thức quản trị trực tuyến, tích hợp chức năng nhập số liệu kết quả hỗ trợ người dân một lần duy nhất trên Nền tảng quản trị số dùng chung của thành phố.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, hiện thành phố đã hoàn thành xây dựng và kiện toàn hệ thống triển khai mạng lưới công nghệ số đến tận cơ sở, thiết lập thành công “cánh tay nối dài” của chính quyền 2 cấp.

Tính đến nay, toàn thành phố đã thành lập được 1.774 “Tổ công nghệ số cộng đồng” với tổng số 10.330 thành viên hoạt động tại 100% các ấp, khu phố trên địa bàn các xã, phường.

Cũng theo Sở Khoa học và Công Đồng Nai, công tác phổ cập kỹ năng số thông qua mô hình học trực tuyến bước đầu đạt được các kết quả ấn tượng.

Trên nền tảng “bình dân học vụ số” của Bộ Công an và hệ thống “bình dân học vụ số” riêng của thành phố Đồng Nai, đối với lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng đã ghi nhận 23.415 lượt học tập từ 6.478 tài khoản đăng ký, trong đó có 22.146 lượt hoàn thành khóa học (đạt tỷ lệ 94,58%).

Công tác “xóa mù số” và hỗ trợ các đối tượng đặc thù cũng được triển khai sâu rộng. Thành phố đã tổ chức đào tạo, phổ cập kiến thức số cơ bản trực tiếp cho hơn 2.500 người dân tộc thiểu số tại 24 xã, phường; phổ cập kiến thức “bình dân học vụ số” cho gần 200 người có uy tín trong đồng bào dân tộc và hơn 100 chức sắc tôn giáo thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố./.

Xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và AI Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

​