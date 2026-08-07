Giá vàng hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2026

Giá vàng tăng hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 7/8 và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay, nhờ sự sụt giảm của giá dầu.

Vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 7/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.285,89 USD/ounce, sau khi chạm mức đỉnh 7 tuần trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng 6%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn cũng tăng 1,1%, lên 4.344,90 USD/ounce.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chia sẻ với báo giới rằng ông tin tưởng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Chuyên gia phân tích cấp cao của công ty tài chính StoneX nhận định rằng kỳ vọng về hòa bình tại Trung Đông đã kéo giảm các dự báo về lạm phát, tạo điều kiện cho giá vàng bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy trên ngưỡng 4.000 USD/ounce suốt nhiều tuần qua.

Giá dầu thô đang trên đà giảm, qua đó giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát và làm giảm các dự đoán về khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng kim loại quý này thường giảm sức hút khi lãi suất neo ở mức cao do vàng là mặt hàng không có lãi suất.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, dù báo cáo này có diễn biến ra sao, mốc 4.000 USD/ounce tỏ ra là một ngưỡng hỗ trợ vững chắc. Ông cho rằng người mua đang chờ đợi các nhịp điều chỉnh để đón đầu đợt phục hồi của giá vàng hướng tới mốc 4.600 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 63,48 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,5% lên 1.755,90 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 7/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ, thương hiệu SJC lùi về ngưỡng 142,2 triệu đồng Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm, vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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