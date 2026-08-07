Chứng khoán Mỹ rời đỉnh khi giá năng lượng leo thang

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 6/8 khi đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại về lạm phát và chi phí năng lượng.

Giới đầu tư cũng duy trì tâm lý thận trọng trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 7, một số liệu được đánh giá có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,9% xuống 53.885,10 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,2%, còn 7.709,96 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,1% xuống 26.348,35 điểm.

Đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh sau khi những kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông suy yếu. Giá dầu Brent tăng gần 4%, còn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng gần 3%, khi thị trường tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định tình hình tại khu vực Trung Đông vẫn còn rất nhiều bất ổn. Theo ông, những hy vọng về một giải pháp sớm đang dần nhường chỗ cho sự thận trọng, khiến thị trường điều chỉnh lại tâm lý lạc quan trước đó và đẩy giá dầu tăng trở lại.

Giá năng lượng tăng đã gây sức ép lên thị trường cổ phiếu Mỹ, đặc biệt sau khi chỉ số Dow Jones vừa lập mức đóng cửa cao kỷ lục trong phiên trước.

Nhìn chung, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu khi nhà đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, xu hướng giá dầu và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Báo cáo việc làm công bố trong ngày 7/8 được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới./.