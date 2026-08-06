Chứng khoán 6/8: Cổ phiếu hóa chất tăng trần, trắng bên bán giữa phiên đỏ lửa

Thị trường chứng khoán ngày 6/8 diễn biến thận trọng với thanh khoản ở mức thấp khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index giảm gần 12 điểm.

Trong bối cảnh phần lớn các nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, mã DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trở thành điểm sáng khi tăng kịch trần và rơi vào tình trạng "trắng bên bán."

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,68 điểm xuống 1.764,78 điểm; HNX-Index giảm 0,95 điểm xuống 292,64 điểm và UPCOM-Index giảm 0,37 điểm xuống 126,78 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 669,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 16.592 tỷ đồng, phản ánh tâm lý giao dịch khá dè dặt của nhà đầu tư. Toàn thị trường ghi nhận 411 mã giảm giá, trong khi có 260 mã tăng giá.

Điểm nhấn nổi bật của phiên là cổ phiếu hóa chất DGC khi tăng trần 6,91% lên 43.350 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 575.000 đơn vị. Đáng chú ý, cổ phiếu này không còn dư bán và còn dư mua giá trần gần 1,2 triệu đơn vị khi đóng cửa.

Đà tăng giúp vốn hóa Hóa chất Đức Giang đạt hơn 16.463 tỷ đồng, đồng thời nối dài chuỗi tăng lên 8 phiên liên tiếp với mức tăng khoảng 20%. Diễn biến tích cực xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố đề cử hai nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Trái ngược với diễn biến của DGC, nhóm cổ phiếu tài chính gây áp lực lớn lên thị trường. Nhiều mã ngân hàng như LPB, CTG, VPB, TCB, MBB, ACB và VIB đồng loạt giảm trên 1%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh khi VIX, SHS, SSI và HCM giảm giá, trong khi chỉ một số ít mã như VCI giữ được sắc xanh. Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa với VHM tăng 0,78% nhưng nhiều cổ phiếu khác như VRE, VPI, KDH, PDR và NVL đều giảm điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng kém tích cực khi chuyển sang bán ròng hơn 120 tỷ đồng sau ba phiên mua ròng liên tiếp. VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 241 tỷ đồng, tiếp theo là VPB và PNJ. Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 228 tỷ đồng, cùng các mã CTG, HPG, VCB và GMD.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh sách 57 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin); trong đó, phần lớn thuộc diện cảnh báo hoặc chưa đủ thời gian niêm yết.

Đáng chú ý, tổng dư nợ margin trên thị trường đã đạt mức kỷ lục khoảng 435.000 tỷ đồng vào cuối quý II, dù thanh khoản có dấu hiệu suy giảm và khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng./.

VN-Index tăng hơn 27 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 1.000 tỷ đồng Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hồi phục trong phiên 3/8 khi VN-Index tăng hơn 27 điểm, lên 1.763,84 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, trong rổ VN30, có 24 mã tăng.

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