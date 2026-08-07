Hàn Quốc đầu tư xây “Thung lũng K-Vietnam” gắn với hậu duệ dòng họ Lý

Hàn Quốc sẽ đầu tư 347,6 tỷ won (khoảng 250 triệu USD) để xây dựng “Thung lũng K-Vietnam” tại huyện Bonghwa (tỉnh Bắc Gyeongsang), khai thác di sản lịch sử gắn với Hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam như một động lực phát triển du lịch và tăng cường giao lưu quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc ngày 6/8 đã chính thức chỉ định huyện Bonghwa là Khu đặc biệt phát triển Thung lũng K-Vietnam trong khuôn khổ chương trình phát triển đặc khu địa phương.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2030, chính quyền địa phương sẽ triển khai 8 dự án với tổng vốn đầu tư 347,6 tỷ won, gồm xây dựng Thung lũng K-Vietnam, phát triển khu du lịch hồ Changpyeong, trang trại thông minh và khu du lịch chữa lành.

Để đẩy nhanh tiến độ, dự án sẽ được áp dụng một số cơ chế đặc biệt liên quan đến quy định về nhập cư, quy hoạch sử dụng đất và nhà ở nhằm tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Dự án dựa trên giá trị của những di tích của Hoàng tử Lý Long Tường và hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Bonghwa hiện còn lưu giữ nhiều di tích liên quan, trong đó có khu nhà thờ Chunghyodang.

Giới chức Hàn Quốc kỳ vọng dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam./.

Khám phá dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa của Hàn Quốc Dự án "K-Vietnam Valley" là kế hoạch xây dựng một trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giáo dục dựa trên nền tảng các tài sản văn hóa, lịch sử giữa Hàn Quốc-Việt Nam.