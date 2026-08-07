Miss Galaxy Vietnam 2026: Sân chơi nhan sắc khác biệt với dấu ấn công nghệ

Các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đào tạo về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ vào hoạt động cộng đồng...

Hành trình tìm kiếm những gương mặt hội tụ sắc đẹp, bản lĩnh, trí tuệ và tư duy công nghệ để bước vào các vòng tiếp theo của cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 vừa chính thức khởi động (sơ khảo theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp).

Lấy chủ đề “Women of The Future – Phụ nữ kiến tạo tương lai,” Miss Galaxy Vietnam 2026 được định vị là cuộc thi sắc đẹp mang màu sắc văn hóa, trí tuệ và công nghệ, hướng tới xây dựng hình mẫu người phụ nữ hiện đại không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có tri thức, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với thời đại số.

Dự án về văn hóa-tri thức-công nghệ

Trưởng ban tổ chức, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong những năm tháng của một kỷ nguyên vô cùng đặc biệt, nơi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang định hình lại cách thế giới vận hành từng ngày, từng giờ. Đứng trước dòng chảy ấy, chúng tôi luôn trăn trở với một câu hỏi: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới sẽ được định vị như thế nào trên bản đồ hội nhập quốc tế?”

“Chúng tôi kiến tạo cuộc thi này không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, mà là một dự án văn hóa-tri thức-công nghệ. Cuộc thi mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của thời đại mới, khơi dậy tinh thần 'Women of The Future' – Phụ nữ kiến tạo tương lai, nơi mỗi thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu catwalk mà còn trở thành đại diện của trí tuệ, bản lĩnh, sẵn sàng dùng tri thức và công nghệ để đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới,” Thạc sỹ Đàm Hương Thủy khẳng định.

Điểm khác biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 so với các sân chơi nhan sắc khác là ban tổ chức chung tay truyền tải thông điệp đưa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trở thành một phần của hành trình phát triển con người. Bởi họ tin rằng trong kỷ nguyên số, người phụ nữ không chỉ cần thích nghi với công nghệ mà cần làm chủ nó, và sử dụng nó để tạo ra giá trị.

Trưởng ban tổ chức, Thạc sỹ Đàm Hương Thủy. (Ảnh: BTC)

Đại diện ban tổ chức cho hay cuộc thi có khá nhiều thí sinh sinh năm 2008 đăng ký tham gia, trong đó nhiều bạn vẫn đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Vì vậy, việc bổ sung hình thức sơ khảo trực tuyến nhằm tạo điều kiện để các thí sinh có tâm lý thoải mái hơn sau khi biết kết quả tuyển sinh, đồng thời giúp những thí sinh ở xa hoặc không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có cơ hội tranh tài bình đẳng.

Vòng sơ khảo quy tụ sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi thí sinh mang đến sắc thái riêng, đa phần đều thể hiện sự am hiểu, niềm yêu thích với công nghệ, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu của thế hệ phụ nữ trẻ trong thời đại mới.

Ban giám khảo đánh giá điểm đáng chú ý tại vòng sơ khảo đang diễn ra là các thí sinh đã thể hiện rõ sự tự tin, bản lĩnh và tư duy của thế hệ trẻ trong thời đại số. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, các thí sinh còn gây ấn tượng với nền tảng kiến thức về công nghệ, khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tư duy số và góc nhìn hiện đại về chuyển đổi số. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, trí tuệ và tinh thần đổi mới đã tạo nên dấu ấn riêng của các thí sinh ngay từ chặng đầu tiên của cuộc thi.

Khi sân chơi nhan sắc kết hợp công nghệ

Trưởng Ban Giám khảo, Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi vòng sơ khảo thu hút đông đảo các thí sinh 2k7, 2k8 cùng nhiều sinh viên đến từ các trường đại học. Dù còn rất trẻ, nhiều thí sinh gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng ứng xử lưu loát và tư duy cởi mở về công nghệ, đặc biệt là những hiểu biết về AI và quá trình chuyển đổi số.

Một thí sinh đến từ Cần Thơ chia sẻ, điều thôi thúc em đăng ký dự thi chính là sự mới mẻ của một sân chơi nhan sắc kết hợp với công nghệ - lĩnh vực đang trở thành xu hướng của thời đại.

Một số gương mặt tiêu biểu vòng sơ khảo. (Ảnh: BTC)

Theo thí sinh, dù Cần Thơ được biết đến là vùng sông nước, miệt vườn, nhưng công nghệ số đã được người dân ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống. Từ sản xuất nội dung, quay dựng video, thiết kế poster bằng AI đến quảng bá du lịch trên các nền tảng số, công nghệ đang góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương.

Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo cũng đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa con người và AI, khả năng làm chủ công nghệ cũng như những giá trị mà trí tuệ nhân tạo mang lại trong tương lai. Nhiều thí sinh đã đưa ra những góc nhìn sắc sảo, tư duy phản biện tốt và những câu trả lời giàu tính thực tiễn.

Thành viên ban giám khảo, nhà báo Ngô Bá Lục cho biết việc một cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhưng vẫn thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc được tổ chức khá nhiều như hiện nay. Theo ông, điều tạo nên sức hút của cuộc thi không chỉ nằm ở yếu tố sắc đẹp mà còn ở cơ hội để các bạn trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, trải nghiệm, học hỏi và phát triển tư duy số - những năng lực ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên AI.

Cũng vì thế, cuộc thi khuyến khích các thí sinh trang bị kiến thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và tư duy sáng tạo theo tinh thần Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, trong suốt hành trình dự thi, các thí sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động đào tạo về AI, tư duy số, an toàn không gian mạng, kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh, catwalk, cũng như thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ vào hoạt động cộng đồng./.

Ban tổ chức công bố vương miện dành cho hoa hậu và các á hậu. (Ảnh: BTC)

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động đào tạo, huấn luyện và các vòng thi truyền hình thực tế trước khi tranh tài tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 5/9/2026 tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Lịch trình cuộc thi diễn ra từ 25/8 đến hết ngày 6/9/2026. Trong đó, vòng truyền hình thực tế được tổ chức tại Sơn La từ 25/8-31/8/2026. Các hoạt động bên lề của vòng chung kết diễn ra từ 1-4/9/2026. Đặc biệt, hầu hết các hoạt động bên lề sẽ gắn với công nghệ, ví dụ như sử dụng công nghệ để quảng bá du lịch cho Sơn La./.

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