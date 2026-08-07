Bản Lồng - nơi văn hóa Mông hòa nhịp cùng du lịch cộng đồng giữa cổng trời Pha Đin

Nằm trên đỉnh đèo Pha Đin huyền thoại, bản Lồng (xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) hiện lên như một miền đất bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc. Được bao bọc bởi núi rừng xanh thẳm, quanh năm mây phủ, nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ mà còn lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Những năm gần đây, bản Lồng đang từng bước chuyển mình khi phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. Không chạy theo những công trình hiện đại hay các sản phẩm du lịch nhân tạo, người dân nơi đây lựa chọn gìn giữ những điều vốn có để tạo nên sức hút riêng. Chính sự mộc mạc, chân thành và vẻ đẹp nguyên bản ấy đang đưa bản Lồng trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch Điện Biên.

Bình yên giữa đại ngàn Pha Đin

Con đường dẫn lên bản Lồng quanh co dưới những cung đèo nổi tiếng của Pha Đin. Càng lên cao, khung cảnh càng trở nên khoáng đạt với những triền đồi cà phê, mắc ca xanh mướt nối tiếp nhau. Những dải mây trắng lững lờ vắt ngang sườn núi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ẩn mình giữa thiên nhiên ấy là những nếp nhà gỗ mái thấp của đồng bào Mông, thấp thoáng trong màn sương sớm. Khi mặt trời vừa ló rạng, khói bếp bắt đầu lan tỏa khắp bản. Tiếng gà gáy, tiếng trẻ nhỏ ríu rít, tiếng xay ngô đều đặn bên hiên nhà hòa quyện tạo nên nhịp sống bình dị của một bản làng vùng cao.

Trước khi vào trung tâm bản, du khách sẽ bắt gặp thác bản Lồng nằm cách tuyến đường chính chỉ hơn 100 mét. Dòng nước trong mát len qua những tán rừng già rồi đổ xuống từng tầng đá đen, tung bọt trắng xóa. Tiếng nước hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên bản hòa âm của thiên nhiên, mang đến cảm giác thư thái cho bất kỳ ai đặt chân tới.

Không chỉ có thác nước, bản Lồng còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như vách Hàm Rồng, hang Cọp hay bãi đá nổi. Khí hậu mát mẻ quanh năm cùng những mùa hoa mơ, hoa mận, hoa lê, hoa đào, táo mèo thay nhau khoe sắc khiến nơi đây luôn mang vẻ đẹp riêng theo từng mùa.

bản Lồng hiện có 116 hộ dân với 552 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Dù cuộc sống đang từng bước đổi thay, người dân vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền thống từ kiến trúc nhà ở, trang phục, tiếng nói, lễ hội đến các nghề thủ công lâu đời.

Giữ hồn văn hóa Mông để làm du lịch

Người dân bản Lồng làm du lịch. (Ảnh: Trang Thông tin Điện tử xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên)

Điều khiến bản Lồng khác biệt không nằm ở những công trình đồ sộ mà ở chính cuộc sống thường nhật của người dân.

Buổi sáng, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen xay ngô bằng cối đá, chuẩn bị bữa ăn cho cả ngày lao động. Những người phụ nữ Mông ngồi bên hiên nhà tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ trên nền vải lanh. Mỗi tấm thổ cẩm là sự kết tinh của đôi bàn tay khéo léo, sự kiên nhẫn và vốn tri thức văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Đối với du khách, đây không đơn thuần là một nghề truyền thống mà còn là cơ hội để hiểu hơn về đời sống của người Mông. Từng họa tiết trên trang phục đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh quan niệm về thiên nhiên, con người và cuộc sống.

Đến bản Lồng, du khách còn được tham quan những ngôi nhà gỗ truyền thống, tìm hiểu phong tục tập quán, thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào Mông và hòa mình vào không gian văn hóa bản địa.

Khi đêm xuống, tiếng khèn Mông vang lên giữa núi rừng. Những điệu múa truyền thống, trò chơi dân gian như ném pao, giã bánh dày hay các tiết mục dân ca, dân vũ được đội văn nghệ của bản biểu diễn mang đến những trải nghiệm chân thực cho du khách.

Điểm đáng quý là tất cả những hoạt động ấy không được dàn dựng để phục vụ khách du lịch mà xuất phát từ chính đời sống văn hóa của cộng đồng. Người dân làm du lịch bằng những gì vốn có, để mỗi vị khách đều cảm nhận được vẻ đẹp chân thật của bản làng.

Ẩm thực cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của bản Lồng. Những món ăn dân dã được chế biến từ nguyên liệu địa phương mang hương vị đặc trưng của vùng cao, vừa mộc mạc vừa đậm đà. Chính sự gần gũi ấy giúp du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn thực sự sống cùng nhịp sinh hoạt của người dân.

Đánh thức tiềm năng từ du lịch cộng đồng

Đại biểu cắt băng khánh thành bản văn hóa du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Quài Tở. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 28/3/2026 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với bản Lồng khi Ủy ban Nhân dân xã Quài Tở tổ chức Lễ khánh thành Bản văn hóa du lịch cộng đồng và ra mắt Không gian văn hóa vùng cao.

Đây không chỉ là niềm vui của hơn 500 người dân trong bản mà còn mở ra hướng phát triển mới cho địa phương. Từ một bản vùng cao chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, bản Lồng đang từng bước xây dựng sinh kế từ chính những giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên sẵn có.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính cộng đồng (CFRC) đã đồng hành cùng địa phương thông qua dự án nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ số cho các hộ kinh doanh vùng miền núi do Quỹ Châu Á tài trợ.

Người dân được tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, vận hành homestay, chế biến ẩm thực, giao tiếp với du khách, quảng bá hình ảnh trên nền tảng số cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là nền tảng quan trọng để bà con từng bước tiếp cận cách làm du lịch chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Hiện nay, bản Lồng đã có một số hộ phát triển mô hình homestay, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Các hộ liên kết với nhau trong việc đón tiếp, phục vụ và giới thiệu các trải nghiệm văn hóa, tạo thành chuỗi dịch vụ khá đồng bộ. Bên cạnh đó, đội văn nghệ bản địa luôn sẵn sàng biểu diễn phục vụ khách, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch.

Du khách tham quan mô hình Homestay tại bản Lồng, xã Quài Tở. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng cũng được đầu tư từng bước. Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 6 đến bản được mở rộng, đường nội bản thuận lợi hơn, hệ thống biển chỉ dẫn được lắp đặt, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan.

Điều đáng ghi nhận là trong quá trình phát triển, bản Lồng không đánh đổi bản sắc lấy tăng trưởng. Các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và trở thành "linh hồn" của sản phẩm du lịch. Người dân hiểu rằng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những trải nghiệm chân thực về cuộc sống của cộng đồng Mông giữa đại ngàn.

Sau thời gian đưa vào khai thác thử nghiệm, bản Lồng đã đón hàng trăm đoàn khách với hàng nghìn lượt người đến tham quan, trải nghiệm. Những phản hồi tích cực từ du khách là minh chứng cho sức hút của mô hình du lịch cộng đồng nơi đây.

Trong chiến lược phát triển du lịch của Điện Biên, khu vực Pha Đin được xác định là một trong những trọng điểm. Với lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, bản Lồng đang đứng trước nhiều cơ hội để trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá Tây Bắc.

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn đó một bản Lồng bình yên, nơi tiếng khèn Mông ngân vang giữa núi rừng, nơi khói bếp chiều quyện trong mây trắng và những con người chân chất luôn mở rộng vòng tay đón khách.

Hành trình phát triển du lịch cộng đồng của bản Lồng mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng lòng của người dân cùng sự quan tâm của chính quyền và các đơn vị đồng hành, bản làng nơi cổng trời Pha Đin đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa, góp phần tạo sinh kế bền vững và lan tỏa vẻ đẹp của vùng cao Điện Biên đến với du khách gần xa./.

Hoa gạo, hoa ban khoe sắc trên đèo Pha Đin ở Điện Biên Sắc đỏ của hoa gạo và màu trắng của hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng, hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa rực rỡ, vừa mềm mại, khiến cung đèo Pha Đin càng trở nên thơ mộng, quyến rũ.