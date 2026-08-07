"Doanh nghiệp phải là lực lượng nòng cốt phát triển công nghệ chiến lược"

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC.

Tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh

Đánh giá cao những kết quả Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Chính phủ đang tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn, gồm hoàn thiện thể chế; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực.

Về thể chế, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện các dự án luật lớn, nghị định, thông tư, trong đó có Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao và mới đây là Nghị định số 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao. Lần đầu tiên, các bài toán lớn được đặt ra, giao cụ thể nhiệm vụ và nguồn lực cho các bộ, ngành.

Nhấn mạnh vấn đề còn lại là làm sao biến thể chế thành năng lực cạnh tranh và sản phẩm cụ thể, Phó Thủ tướng mong muốn CMC cùng các bộ, ngành, đơn vị tập trung thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh.

Về nhiệm vụ CMC đăng ký "phát triển nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud," Phó Thủ tướng nêu rõ các doanh nghiệp Việt Nam hiện mới chiếm khoảng 20% thị phần, trong khi 80% là các nhà cung cấp quốc tế; yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng CMC và các bộ, ngành nghiên cứu, làm rõ những điểm nghẽn trong việc hình thành hệ sinh thái điện toán đám mây, nâng cao thị phần doanh nghiệp Việt lên 50%, làm chủ công nghệ lõi, đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng thị trường.

Liên quan khung kiến trúc quốc gia số, Phó Thủ tướng cho biết có ý kiến chuyên gia đề nghị đưa AI Native ngay vào vận hành khung kiến trúc; tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, việc này là chưa phù hợp.

Theo Phó Thủ tướng, một trong những vấn đề hiện nay là dữ liệu của Việt Nam chưa đủ, còn phân tán, liên kết chưa tốt; hạ tầng dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; bên cạnh đó là vấn đề an ninh, an toàn khi sử dụng AI Native.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Công nghệ CMC nghiên cứu, phản biện về vấn đề này, đồng thời đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp có thể tự phát triển, huấn luyện, đào tạo và sử dụng AI của Việt Nam hay không.

Theo Phó Thủ tướng, trước mắt có thể lựa chọn AI First để vận hành chung, sau đó đưa AI Native vào các lĩnh vực chuyên ngành hẹp như y tế, giáo dục, an sinh xã hội..., từng bước nâng phạm vi ứng dụng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham quan CMC Data Center. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Cho rằng tốc độ thay đổi của công nghệ trên thế giới hiện rất lớn, Phó Thủ tướng đặt vấn đề Việt Nam cần làm gì để làm chủ AI và xây dựng một mô hình AI của Việt Nam; đồng thời đề nghị CMC báo cáo riêng về hướng đi của Tập đoàn trong lĩnh vực này.

Hoan nghênh 2 nhiệm vụ CMC đăng ký trong lĩnh vực chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị cụ thể hóa việc hỗ trợ, xác định rõ doanh nghiệp thực hiện những gì và Nhà nước hỗ trợ ở mức nào; đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể các chính sách đối với 5 nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược CMC đăng ký.

Nhấn mạnh mục tiêu hướng tới sản phẩm cụ thể, tránh "nói chung chung" hoặc làm việc hình thức, Phó Thủ tướng yêu cầu CMC cần phát huy kinh nghiệm, năng lực, lựa chọn sản phẩm chủ lực để đưa ra thị trường, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và sự phát triển lâu dài của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị CMC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong triển khai các chương trình, đề án về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động góp ý, đề xuất sáng kiến với Chính phủ từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, những cách làm hay, cách làm mới và những vấn đề doanh nghiệp tâm huyết muốn đóng góp.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ mong muốn tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học, công nghệ, qua đó biến các nghị quyết của Bộ Chính trị và các chương trình của Chính phủ thành hiện thực.

Tập trung nguồn lực, làm chủ công nghệ lõi

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Nguyễn Trung Chính cho biết CMC đã đăng ký tham gia phát triển 5 lĩnh vực công nghệ chiến lược và đăng ký thực hiện 2 chương trình chiến lược về điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đề cập định hướng phát triển AI, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng CMC không nên cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng AI quy mô toàn cầu như OpenAI mà cần tập trung giải quyết các bài toán chuyên ngành trong lĩnh vực pháp luật, y tế, giáo dục... là những lĩnh vực doanh nghiệp trong nước có khả năng tạo lợi thế.

Hiện CMC đang đưa mô hình AI Native vào toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Theo đó, việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực như thành phố thông minh hay mô hình chính quyền hai cấp có thể góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham quan CMC Data Center. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo hành lang, căn cứ và định hướng để doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, lấy sản phẩm làm mục tiêu cuối cùng và phát triển công nghệ từ yêu cầu của sản phẩm.

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đã tiếp nhận 21/28 hồ sơ đề xuất nhiệm vụ từ các bộ, ngành, địa phương và dự kiến sẽ triển khai những nhiệm vụ đầu tiên vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đề xuất của Tập đoàn CMC, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh để xây dựng các đề án phát triển công nghệ chiến lược, CMC cần lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với năng lực và quy mô thị trường trong danh mục 22 sản phẩm công nghệ chiến lược đã được ban hành; tập trung nguồn lực để tạo lợi thế cạnh tranh thay vì đầu tư dàn trải.

Bên cạnh đó, CMC cần xác định rõ mục tiêu làm chủ công nghệ lõi trong từng dự án, xây dựng lộ trình và bản đồ công nghệ cụ thể; thể hiện năng lực làm chủ thông qua các kết quả về sở hữu trí tuệ, sáng chế, thay vì sử dụng hoặc lắp ráp công nghệ.

Cùng với việc phát triển thị trường trong nước, CMC cần hướng tới thị trường khu vực và quốc tế, thường xuyên so sánh sản phẩm, công nghệ của mình với các đối thủ trên thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh.

CMC phải duy trì năng lực "leo thang công nghệ," tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ, tránh đứt gãy trong quá trình phát triển sản phẩm.

CMC cần hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam khác cùng tham gia và phát triển trong lĩnh vực công nghệ chiến lược./.

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