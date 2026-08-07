Đổi mới công tác xây dựng Đảng từ chuyển đổi số quản lý đảng viên ở Phú Thọ

Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đang tạo bước chuyển rõ nét tại tỉnh Phú Thọ. Từ việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ đến ứng dụng các nền tảng số trong sinh hoạt Đảng, địa phương từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng.

Theo Tỉnh ủy Phú Thọ, hiện toàn tỉnh có khoảng 266.000 đảng viên sinh hoạt tại 2.262 tổ chức cơ sở Đảng và 9.159 chi bộ trực thuộc. Quy mô lớn đặt ra yêu cầu phải quản lý dữ liệu thống nhất, chính xác và kịp thời.

Trước yêu cầu đó, Phú Thọ xác định dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, thực hiện theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung".

Tỉnh đã triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, hoàn thành kết xuất dữ liệu của toàn bộ 9.159 chi bộ, cập nhật danh mục 2.262 tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn hóa thông tin của trên 266.000 đảng viên.

Kết quả này đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ cập nhật, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên.

Song song với đó, ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" được triển khai rộng khắp, từng bước thay thế tài liệu giấy trong sinh hoạt Đảng. Đến nay, ứng dụng đã được triển khai tại 150/150 đảng bộ thuộc diện thực hiện; 95,18% đảng viên đã đăng nhập, sử dụng; 96,9% chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ trên nền tảng số. Đây là một trong những tỷ lệ triển khai cao nhất cả nước.

Hiệu quả chuyển đổi số được thể hiện rõ tại cơ sở. Ở xã Bằng Luân, nơi có nhiều đảng viên cao tuổi, cấp ủy đã phân công cán bộ công nghệ thông tin và đảng viên trẻ trực tiếp hướng dẫn sử dụng ứng dụng theo hình thức "cầm tay chỉ việc."

Đến nay, 744/754 đảng viên của xã đã sử dụng thành thạo "Sổ tay đảng viên điện tử"; 100% văn bản của Đảng (trừ văn bản mật) được tiếp nhận, xử lý và phát hành trên môi trường mạng.

Để tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, nhân lực và khối lượng hồ sơ lớn, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm.

Chiến dịch tập trung chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện dữ liệu và số hóa hồ sơ theo nguyên tắc "6 rõ, 1 xuyên suốt", đồng thời tổ chức các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương.

Tỉnh cũng chủ động khắc phục khó khăn về trang thiết bị. Từ chỗ còn 83/152 cơ quan tham mưu công tác tổ chức chưa có máy quét chuyên dụng, đến nay toàn ngành đã được trang bị 207 máy quét tài liệu, 891 máy tính kết nối Internet, 186 máy tính kết nối mạng nội bộ và 155 thiết bị lưu trữ cơ yếu, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số.

Đến ngày 15/7/2026, toàn tỉnh đã chỉnh lý, hoàn thiện và số hóa 28.849/29.705 hồ sơ, đạt 97,12% kế hoạch; trong đó hồ sơ đảng viên đạt 95,98%, hồ sơ cán bộ, công chức đạt 99,21%. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai hồ sơ đảng viên điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Để nâng cao hiệu quả quản trị, Phú Thọ còn xây dựng Hệ thống tổng hợp số liệu thống kê tự động ngành Tổ chức xây dựng Đảng, kết nối dữ liệu từ 152 đảng bộ trực thuộc, tích hợp các công cụ kiểm tra, đối chiếu, cảnh báo sai lệch dữ liệu và trực quan hóa thông tin bằng dashboard, biểu đồ.

Hệ thống giúp theo dõi tiến độ theo thời gian thực, phát hiện sớm những đơn vị chậm tiến độ để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên theo hướng đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp; triển khai hồ sơ đảng viên điện tử trên toàn tỉnh; mở rộng các nền tảng số phục vụ công tác Đảng; tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ làm công tác tổ chức; đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thống kê, tổng hợp, quản lý hồ sơ và hỗ trợ công tác tham mưu.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy chuyển đổi số làm động lực để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Quy định số 207 không chỉ đặt ra yêu cầu đối với từng cán bộ, đảng viên mà còn đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng môi trường làm việc liêm chính, minh bạch.