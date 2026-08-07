Hợp tác quốc phòng-an ninh giữa Việt Nam và Lào ngày càng thực chất, hiệu quả

Ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã đạt được thời gian qua; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, phồn vinh theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tiếp Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến chào xã giao. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nội dung hội đàm với đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Vongsone Inpanphim trước đó đã thành công tốt đẹp.

Hai bên thống nhất đánh giá cao kết quả hợp tác quan trọng mà các cơ quan, đơn vị hai bên đã đạt được trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, coi đây là nền tảng tin cậy chính trị giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” được Chính phủ Việt Nam phát động vào tháng 3/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đều bày tỏ vui mừng với sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước thời gian qua; quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng cho quan hệ hai nước.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là các vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng-an ninh và phát triển của mỗi nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua và kết quả Hội đàm giữa Đoàn cán bộ Chính trị Quân đội hai nước Lào-Việt Nam trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào lần này, cùng ngày 6/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đã tham dự lễ khởi công xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 988 thuộc Cục Bảo vệ nội bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) và Thượng tướng Vongsone Inpanphim tham dự Lễ khởi công Dự án xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 988 thuộc Cục Bảo vệ nội bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tiểu đoàn 988 là đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Dự án xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 988 rộng hơn 5ha, với tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, không chỉ cho thấy sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau chí tình, chí nghĩa giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Lào, mà còn cho thấy sự đồng hành và luôn sát cánh bên nhau trong mọi điều kiện hoàn cảnh, thể hiện sự đặc biệt trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Dự án gồm nhiều hạng mục như sở chỉ huy, hội trường, nhà ở cán bộ, chiến sỹ, nhà ở ban chỉ huy, nhà sĩ quan nữ, nhà ăn, bếp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện công tác, huấn luyện, học tập, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 988, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cán bộ chính trị Quân đội hai nước Việt Nam-Lào cũng đã đến dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam, bày tỏ thành kính, lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, khẳng định quyết tâm cùng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; đi thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên Trường Lý luận Chính trị Quân đội nhân dân Lào./.

Kinh nghiệm Đổi mới của Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ Lãnh đạo Lào đánh giá cao kinh nghiệm 40 năm Đổi mới của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương.