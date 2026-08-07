Australia đề cao hợp tác với Việt Nam vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Ngày 7/8, các trang thông tin chính thức của Chính phủ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đồng loạt đăng tải thông điệp trang trọng chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Australia, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/8.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, thông điệp trên các nền tảng truyền thông của Chính phủ Australia nhấn mạnh Australia và Việt Nam là hai đối tác khu vực gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia trên cương vị mới, đồng thời là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.



Thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Thủ tướng Australia xác nhận Thủ tướng Anthony Albanese sẽ chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm, Thủ tướng Albanese phát biểu: "Tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng trao đổi về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam - Australia được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và quyết tâm chung vì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.”



Cùng với thông điệp chào mừng, trang thông tin của Chính phủ Australia cũng điểm lại những thành tựu nổi bật sau hơn nửa thế kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1973). Australia hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Hai nước đang hợp tác chặt chẽ và toàn diện trên các trụ cột then chốt, bao gồm quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.



Ngay sau khi thông tin chính thức về chuyến thăm được công bố, các hãng thông tấn và báo chí lớn của Australia cũng như quốc tế như Reuters, Canberra Times, AAP, Wellington Times đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm và phát biểu chào mừng của Thủ tướng Australia./.

Việt Nam-Australia: Củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai Từ nền tảng thiết lập năm 1973, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển vượt bậc và chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thiết thực.

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