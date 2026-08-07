Xem xét cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh về nông nghiệp, môi trường

Theo chương trình Kỳ họp, sáng 7/8, Quốc hội nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày, dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Về phạm vi điều chỉnh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về nội dung thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật, bao gồm: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều. Dự án Luật bố cục thành 12 Điều: từ Điều 1 đến Điều 10 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật (mỗi điều sửa đổi, bổ sung 1 luật); Điều 11 quy định điều khoản thi hành; Điều 12 quy định chuyển tiếp.

Đối với nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Về phân quyền thủ tục hành chính, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, ngoài 2 nội dung chính nêu trên, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác có mối liên hệ với hai nội dung nêu trên để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội tại của các luật được sửa đổi, bổ sung (không phát sinh chính sách mới).

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật. Về cơ bản, dự thảo Luật kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Tuy nhiên, do thời gian áp dụng Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thực tiễn chưa nhiều (mới hơn 2 tháng) nên việc luật hóa các nội dung của Nghị quyết vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu tính khả thi, tính đồng bộ.

Do đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo Luật và các dự thảo văn bản hướng dẫn, đặc biệt làm rõ phương thức hậu kiểm đối với từng nhóm thủ tục được cắt giảm; việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa, dịch vụ, gắn với hạ tầng số, liên thông dữ liệu và bảo đảm cơ chế giám sát thống nhất, hiệu quả của các Bộ, ngành; rà soát việc phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi của địa phương để đảm bảo tính khả thi; tiếp tục rà soát bảo đảm tính thống nhất trong dự thảo Luật và giữa dự thảo Luật với các luật có liên quan.

Hoàn thiện quy định liên quan đến tài nguyên tần số, hạ tầng viễn thông

Theo Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày, dự thảo Luật không sửa đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 4 luật hiện hành. Dự thảo Luật gồm 5 Điều, với các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định có liên quan đến tài nguyên tần số, hạ tầng viễn thông, tài nguyên Internet và dịch vụ tin cậy.

Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện, dự thảo Luật sửa đổi điểm d ở khoản 4 Điều 18 về cấp phép băng tần trong trường hợp đặc biệt (điều chỉnh thời hạn cấp phép, thời điểm đánh giá đề án; không thay đổi tổng thời hạn sử dụng); sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 47 để bổ sung hình thức chia sẻ hạ tầng theo thỏa thuận; làm rõ hiệp thương giá chỉ áp dụng giữa các doanh nghiệp viễn thông; giao Chính phủ quy định cơ chế chia sẻ hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh, thể chế hóa Nghị quyết số 66.10/2025/NQ- CP tại Nghị định...

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, Ủy ban tán thành việc không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của 4 luật hiện hành mà tập trung vào 3 nhóm chính sách: cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định có liên quan, trong đó có cơ sở pháp lý về sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phạm vi này cơ bản phù hợp với Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, dự án Luật tác động rộng, liên quan trực tiếp đến tài nguyên tần số, hạ tầng viễn thông, tài nguyên Internet và dịch vụ tin cậy. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ luật hóa những cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền đồng ý về chủ trương, không lồng ghép chính sách mới, bảo đảm đúng Quy định số 178-QĐ/TW; trình tự, thủ tục rút gọn chỉ rút ngắn thời gian, không hạ thấp yêu cầu về chất lượng.

Về tính khả thi và điều kiện bảo đảm thi hành, dự án Luật không làm phát sinh nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, biên chế, tổ chức bộ máy nên có tính khả thi. Để cải cách thủ tục hành chính nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ bảo đảm nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực cho hậu kiểm, không để hậu kiểm trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp; bảo đảm việc đơn giản hóa thủ tục không làm suy giảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng, an toàn bức xạ vô tuyến điện và chủ quyền quốc gia về tần số; đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; ban hành đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, có hiệu lực đồng thời với Luật.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phát triển đô thị./.

Kỳ họp không thường lệ: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển đô thị và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án này.