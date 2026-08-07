Đoàn kiểm tra giám sát số 231 làm việc với Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Ngày 7/8, Đoàn kiểm tra giám sát số 231 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra có buổi làm việc với các đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau về công tác quản lý cán bộ.

Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Cà Mau.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau, Đảng bộ tỉnh có 68 đảng bộ trực thuộc, 1.259 tổ chức cơ sở đảng, tổng số đảng viên trong tỉnh là 83.079 đảng viên. Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Từ ngày 1/1/2025 đến nay, đã có 774 lượt đồng chí được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu, đáp ứng nhu cầu hoạt động của tỉnh trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao chấp hành nghiêm chủ trương điều động, bố trí, sắp xếp sau hợp nhất.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy cho biết Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với công tác cán bộ; đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy phân cấp quản lý cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quy trình nhân sự được thực hiện dân chủ công khai, công tác sắp xếp bố trí cán bộ trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đảm bảo ổn định.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt cho hay Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các phương án tổng thể về sắp xếp ấp khóm. Hiện sau sắp xếp toàn tỉnh còn 830 ấp khóm giảm 563 đơn vị.

Về sắp xếp cán bộ ấp khóm, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổng số bố trí và giải quyết chính sách là 1.287 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Đơn vị tăng cường hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện đề án vị trí việc làm; đồng thời, tăng cường nhân lực và tổ chức bồi dưỡng theo nhóm vị trí việc làm, trọng tâm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng đề xuất: Trung ương sớm xây dựng, hướng dẫn triển khai phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ theo phương pháp chấm điểm KPI, sớm hoàn thiện, chuẩn hóa phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung ngành tổ chức xây dựng Đảng; kiến nghị đoàn tham mưu sửa đổi các quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng để đồng bộ với quy định mới của Đảng và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng dẫn định mức biên chế theo dân số, diện tích, khối lượng nhiệm vụ và đặc thù địa bàn...

Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra giám sát Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao những kết quả của Tỉnh ủy Cà Mau trong thực hiện công tác quản lý cán bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã cụ thể hóa nghị quyết, quy định của Trung ương về quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nghiêm túc, quyết liệt, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Bùi Văn Nghiêm, yêu cầu Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa về công tác quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới và phục vụ nhân dân; quan tâm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị để nâng cao năng lực của cán bộ phục vụ người dân ngày càng hiệu quả, chuẩn bị tốt việc đánh giá năng lực xếp loại cán bộ thông qua phương pháp chấm điểm KPI.

Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết Trung ương về quản lý cán bộ, lập kế hoạch thực hiện tốt một số nhiệm vụ từ đây đến cuối năm 2026, trong đó, tập trung thực hiện các vấn đề về tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, khắc phục những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp./.

Cà Mau chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số Cà Mau phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030 đạt 80% và từ năm 2030 đến năm 2035 đạt 100% tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số đối với cấp tỉnh, dự kiến bố trí tối thiểu 3-5% tổng số biên chế được giao.