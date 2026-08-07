Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của ngành ngoại giao

Sáng 7/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp về công tác Đảng, công tác chính trị của ngành Ngoại giao trong tình hình mới.

Tham dự Phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong Bộ; Trưởng các Cơ quan đại diện ở nước ngoài; cùng đại diện các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành và các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Công tác Đảng - nền tảng để làm tốt công tác đối ngoại

Phát biểu khai mạc và dẫn đề, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động.”

Từ đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Nếu bản lĩnh chính trị là điều kiện đầu tiên của người làm ngoại giao, thì công tác Đảng, công tác chính trị - nơi bản lĩnh ấy được rèn giũa - không đứng bên cạnh công tác đối ngoại; đó là nền tảng để làm tốt công tác đối ngoại.”

Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế giữ vai trò tiên phong, cùng quốc phòng và an ninh thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước.

“Nhiệm vụ đã là trọng yếu và thường xuyên, thì công tác Đảng, công tác chính trị bảo đảm cho nhiệm vụ ấy cũng phải trọng yếu và thường xuyên, và do đó không thể là việc làm theo đợt, theo dịp,” Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Phân tích đặc thù của Ngành, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho rằng cán bộ ngoại giao được đào tạo để thích ứng, để mềm dẻo ở nơi mà cứng nhắc sẽ hỏng việc. Nhưng thiếu nền chính trị vững, chính năng lực ấy lại thành rủi ro: ranh giới giữa linh hoạt trong sách lược và dao động về lập trường nhiều khi rất mỏng, mà phần lớn thời gian mỗi cán bộ phải tự mình nhận ra.

Đồng chí cũng nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị: Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần luôn nhớ rằng phía sau mình là Đảng, là đất nước, là Nhân dân.

“Linh hoạt là yêu cầu nghề nghiệp. Kiên định là yêu cầu chính trị. Ngoại giao càng linh hoạt thì nền tảng chính trị càng phải vững chắc,” đồng chí nhấn mạnh; đồng thời khẳng định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành phải thực hiện tốt “trách nhiệm kép,” vừa là Tư lệnh - chỉ huy chuyên môn, vừa là Chính ủy - lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị. Hiệu quả công tác Đảng được đo bằng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; với ngành Ngoại giao, đó là hiệu quả đối ngoại và vị thế quốc gia.

Đánh giá kết quả thời gian qua, đồng chí cho biết ở những nơi công tác Đảng được triển khai thực chất, nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao hơn, tổ chức đoàn kết và ổn định hơn; từ đó đề nghị chuyển mạnh trọng tâm công tác Đảng từ chỉ dừng lại ở bảo đảm quy trình sang tạo chuyển biến thực chất.

Để hiện thực hóa định hướng này, đồng chí nhấn mạnh sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng hình mẫu người đảng viên ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đối ngoại; nâng cao hiệu quả tổ chức cơ sở đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; và hoàn thiện thể chế, quy chế công tác Đảng.

Trong đó, đồng chí nêu quan điểm: “Bảo vệ chính trị nội bộ ở ngành Ngoại giao bắt đầu từ việc không để một đảng viên nào đơn độc” và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba vấn đề lớn: đổi mới công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đối ngoại; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; và xây dựng chuẩn mực đạo đức, phẩm chất của người đảng viên ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng Đảng là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả và bản lĩnh của công tác đối ngoại

Phiên họp đã có 14 tham luận, ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm, đi thẳng vào khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp khả thi. Các ý kiến tập trung vào bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát; công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên làm công tác đối ngoại; nội dung học tập, quán triệt cần phù hợp đặc thù từng đơn vị, đi đôi với nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ đề nghị đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, chú trọng phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhiều đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị cho biết từ thực tiễn công tác, công tác chính trị tư tưởng phải đi trước, mở đường trong dự báo, định hướng nhận thức và thống nhất hành động; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Một số ý kiến nhấn mạnh mỗi cán bộ phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ cộng đồng, bắt đầu từ những việc thiết thực như đẩy mạnh truyền thông trực quan về các nghị quyết của Đảng, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng. Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn Ngành.

Thừa ủy quyền của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã kết luận Phiên họp.

Đồng chí trân trọng cảm ơn các tham luận, ý kiến của đại biểu, cho rằng đây là những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng từ cơ sở để Đảng ủy Bộ tiếp thu, hoàn thiện chủ trương và giải pháp trong toàn Ngành.

Đồng chí khái quát nội dung thảo luận thành tám nhóm vấn đề, trong đó nổi lên bốn định hướng lớn.

Một là, công tác Đảng, công tác chính trị là nền tảng bảo đảm để ngành Ngoại giao hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phải đi trước một bước trong thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng theo hướng bám sát đặc thù của Ngành.

Ba là, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với thực tiễn công tác ngoại giao, chú trọng năng lực tham mưu chiến lược và dự báo.

Bốn là, đổi mới đánh giá tổ chức đảng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng đội ngũ và uy tín của tổ chức đảng làm tiêu chí chủ yếu; xây dựng hệ thống chỉ số theo hướng lượng hóa, bám sát hướng dẫn của Trung ương, không làm phát sinh thủ tục cho cơ sở.

Từ đó, đồng chí đề nghị ba việc cụ thể mà các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ cần chủ trì triển khai ngay trong quý 4 năm nay, đó là: xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác chính trị, tư tưởng của Ngành trong tình hình mới; có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác đảng của các cấp ủy trực thuộc, bảo đảm lượng hóa được và phù hợp hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Qua các tham luận và ý kiến trao đổi, Phiên họp đã thống nhất thêm một nhận thức quan trọng: xây dựng Đảng không chỉ là yêu cầu đối với công tác đối ngoại, mà là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả và bản lĩnh của công tác đối ngoại. Sự thống nhất về nhận thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể ở từng cấp ủy, từng chi bộ và từng cán bộ, đảng viên.

“Tôi tin rằng với truyền thống tám thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Bộ Ngoại giao và toàn ngành Ngoại giao sẽ làm được điều đó, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới,” Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số Công tác tư tưởng trở thành năng lực lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận, niềm tin của Nhân dân phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.