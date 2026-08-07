Tướng Lê Xuân Thế: "Mỗi mét đất đào lên mang niềm hy vọng tìm lại liệt sĩ"

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Bộ Tư lệnh Thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hoạt động nằm trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đến thăm, tặng quà các lực lượng đang trực tiếp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng - nơi từng diễn ra Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khẳng định với các lực lượng, Trung tướng Lê Xuân Thế nêu rõ: "Mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay. Dù còn nhiều khó khăn, chúng ta tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình".

Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an, chính quyền địa phương, nhân chứng và Nhân dân; ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ trong tìm kiếm, quy tập, bảo đảm chính xác, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu tặng quà động viên Đội K74, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Ban quản lý công viên Lê Thị Riêng.

Trung tướng Lê Xuân Thế mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Hoạt động khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.