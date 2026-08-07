Quân khu 7 đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Sáng 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ; thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Trung tướng Lê Xuân Thế và đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thành kính dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm các anh hùng liệt sỹ và các cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, Trung tướng Lê Xuân Thế ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo Trung tướng Lê Xuân Thế, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, chúng ta tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sỹ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình", Trung tướng Lê Xuân Thế chỉ đạo.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, trực tiếp kiểm tra hoạt động tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu - TTXVN)

Trung tướng Lê Xuân Thế đề nghị, các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự, công an, chính quyền địa phương, nhân chứng lịch sử và nhân dân; ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng phải luôn nhận thức sâu sắc giá trị thiêng liêng của công việc mình đang đảm nhiệm, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sỹ, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới./.

Dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong tháng 8 Tính từ ngày 23/6 đến ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 154 bộ hài cốt liệt sỹ.