Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967-8/8/2026), thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân các nước ASEAN.

Phát biểu chào mừng, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ lịch sử thành lập ASEAN cách đây 59 năm; khẳng định một tổ chức hợp tác khu vực với năm quốc gia sáng lập, ASEAN từng bước mở rộng và phát triển thành một Cộng đồng ngày càng gắn kết với thành viên gồm đầy đủ các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Các quốc gia thành viên ASEAN dù có những khác biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, trình độ phát triển và điều kiện xã hội, nhưng đã lựa chọn tôn trọng lẫn nhau, xây dựng đồng thuận và cùng hướng tới những lợi ích chung của khu vực. Chính tinh thần thống nhất trong đa dạng ấy đã tạo nên bản sắc, sức mạnh, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Theo bà Phan Thị Hồng Xuân, hơn ba thập kỷ qua kể từ khi gia nhập ASEAN, quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và được nâng lên những tầm mức mới.

Bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Mối quan hệ này không chỉ được thể hiện qua những khuôn khổ hợp tác ở cấp Chính phủ, mà còn ngày càng trở nên cụ thể, sinh động thông qua quan hệ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư, góp phần đưa tinh thần ASEAN đến gần hơn với đời sống của người dân và tạo nên nền tảng xã hội bền vững cho tiến trình xây dựng Cộng đồng.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu mối quan trọng kết nối Việt Nam với các quốc gia ASEAN, trong đó đối ngoại nhân dân giữ một vai trò rất đặc biệt, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ giữa các quốc gia, giúp người dân hiểu nhau hơn, tin cậy nhau hơn và cùng nhau chuyển hóa tình hữu nghị thành những chương trình hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao, các Hội hữu nghị song phương, cơ sở giáo dục, hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác để mở rộng các hoạt động kết nối nhân dân; triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục; kết nối nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng; quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình, hội nhập và thân thiện đến bạn bè ASEAN.

Thay mặt Tổng lãnh sự các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Querobine D. Laccay, Tổng lãnh sự Philippines tại Thành phố cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày ASEAN năm 2026; cảm ơn Chính phủ Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, hỗ trợ dành cho cộng đồng ngoại giao đang công tác tại Thành phố.

Bà Tổng lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN - những dấu mốc nhắc nhở về hành trình chung của tình đoàn kết và hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN.

Thời gian tới, ASEAN sẽ tiếp tục tập trung vào an sinh xã hội, an ninh lương thực và đổi mới sáng tạo của thanh niên, với trí tuệ nhân tạo là sợi dây xuyên suốt.

Trân trọng những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và giáo dục, bà Querobine D. Laccay cho rằng các quốc gia thành viên ASEAN có một lịch sử hữu nghị lâu đời và đã không ngừng phát triển thông qua ngoại giao, giáo dục, kinh doanh và văn hóa.

Bà Querobine D. Laccay, Tổng lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức trà Việt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các nước thành viên ASEAN có tiềm năng và cơ hội cùng nhau xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, vun đắp hòa bình và kiến tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai.

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết hữu nghị với những bài ca, điệu múa dân gian của các quốc gia thành viên ASEAN và không gian thưởng thức trà, giới thiệu thư pháp đậm chất văn hóa truyền thống Việt Nam./.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, đến nay, ASEAN đã trở thành “mái nhà chung” của toàn bộ 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á, với vai trò, uy tín ngày càng cao.