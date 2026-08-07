Ngày 7/8, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam" nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-8/8/2026), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho biết, trọn đời cống hiến cho cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã để lại tấm gương về ý chí kiên cường với tinh thần tiên phong quả cảm, bản lĩnh chính trị vững vàng và niềm tin tất thắng để vượt qua mọi thách thức cam go, phức tạp, góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội mới.

Đồng chí là tấm gương của nhà lãnh đạo tận tụy và trách nhiệm trước dân, trước Đảng; luôn gần gũi đồng chí, đồng bào, có tấm lòng khoan dung, độ lượng, yêu thương con người, tin ở phẩm chất và các giá trị làm người chân chính.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã tiếp thu sâu sắc và thực hành trọn vẹn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các đức tính của người cách mạng: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung; xứng đáng là một "học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Hội thảo là dịp tri ân sâu sắc những công lao to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đảm trách nhiều nhiệm vụ công tác trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Quang Đạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước.

Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn, thông qua việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo, để tiếp tục rút ra những bài học quý báu cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội thảo đã nêu bật tấm gương đạo đức mẫu mực, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo, từ thanh niên yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản và nỗ lực rèn luyện không ngừng để trở thành người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng, người chỉ huy chính trị quân sự tài ba của Quân đội, nhà lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Mặt trận.

Đồng chí Lê Quang Đạo là một nhà lãnh đạo "có uy tín, kiên nghị mà gần gũi thân thương," người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện trọn đời "cần, kiệm, liêm, chính," chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Những giá trị về nhân cách người cộng sản mẫu mực mà đồng chí Lê Quang Đạo để lại vẫn luôn tỏa sáng, trở thành điểm tựa tinh thần và chuẩn mực bền vững cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện), sinh ngày 8/8/1921, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động cách mạng khi mới 17 tuổi; được kết nạp vào Đảng khi mới 19 tuổi.

Thông qua hoạt động thực tiễn, đồng chí đã từng bước trưởng thành, được Đảng tin cậy giao đảm trách lãnh đạo ở những địa bàn chiến lược. Năm 1941-1942, đồng chí được cử làm Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phúc Yên, Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ; năm 1943-1944 là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Thành phố Hà Nội.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí được giao các trọng trách: Bí thư Thành ủy Hải Phòng (9/1945-4/1946); Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Khu ủy đặc biệt Hà Nội-Khu XI (5/1946-12/1947); Bí thư Liên Tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông, Khu ủy viên rồi Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy Liên khu III (1947-1948). Năm 1949, đồng chí là Phó Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng.

Tháng 9/1950, đồng chí được điều động vào Quân đội. Với 28 năm hoạt động liên tục trong Quân đội (1950-1978), đồng chí đã có những cống hiến to lớn, được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1958 và Trung tướng năm 1974. Đồng chí là Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương.

Tháng 6/1987, đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Đồng chí có 17 năm tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983-1999), trong đó 12 năm là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận, 5 năm là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Hội thảo, ý kiến của các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, địa phương, quê hương và thân nhân của đồng chí Lê Quang Đạo đã tập trung, phân tích những nội dung chủ yếu về đồng chí Lê Quang Đạo: Người cộng sản kiên cường, sáng tạo, người chỉ huy chính trị, quân sự tài ba; nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước những năm đầu thời kỳ đổi mới; một nhân cách cao đẹp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học, đại biểu đã đi sâu phân tích và làm sáng rõ hơn về tiểu sử, sự nghiệp, hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với cách Việt Nam.

Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, Đảng, Nhà nước tặng đồng chí Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác./.

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