86 tuổi vẫn đi lấy mẫu ADN, gần 80 năm nuôi hy vọng tìm người cậu liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Lâm Đồng thu nhận hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, mở thêm hy vọng tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi bằng công nghệ hiện đại.

Dù đã 86 tuổi, cụ Phùng Thị Huệ vẫn vượt quãng đường lên Đà Lạt để lấy mẫu sinh phẩm với mong muốn tìm được người cậu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, niềm mong mỏi của gia đình suốt gần 80 năm qua.

Không chỉ gia đình cụ Huệ, nhiều thân nhân liệt sĩ khác cũng kỳ vọng công nghệ ADN sẽ giúp xác định chính xác danh tính người thân sau nhiều thập kỷ tìm kiếm.

Đợt cao điểm do Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị triển khai đã tiếp nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN. Lực lượng chức năng khẳng định quá trình thu nhận được thực hiện đúng đối tượng, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, giúp nhiều gia đình sớm tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc Chiến dịch thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc đang tạo cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về