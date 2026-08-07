Lào Cai: Đứt gãy 30m đường tỉnh 161 sau mưa lớn, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 161, đoạn qua xã Bảo Hà, Lào Cai, cuốn trôi khoảng 30m mặt đường xuống sông Hồng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 161, đoạn qua khu vực Vạt Dầu, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 30 mét mặt đường bị đứt gãy và sạt hoàn toàn xuống ta luy âm giáp sông Hồng, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an xã Bảo Hà phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng tại cơ sở nhanh chóng có mặt để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Các cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến thời tiết, đánh giá mức độ sạt lở, triển khai phương án khắc phục và khuyến cáo người dân không đi qua khu vực nguy hiểm./.

Cần xử lý dứt điểm việc tập kết gỗ ở hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 22B Vi phạm các điểm tập kết gỗ nguyên liệu kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và làm gia tăng nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.