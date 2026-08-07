Từ Quảng Ninh đến Quảng Trị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chiều 7/8, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 39/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 7/8 vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.. Dự báo, đến 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5km/h. Đến 13 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Đông Nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 18,5-20,1 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0-110 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ Hồi 9 giờ sáng 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ, sức gió mạnh nhất giật cấp 8.