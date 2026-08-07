Bão Dolphin càn quét các đảo miền Nam Nhật Bản, sân bay Okinawa phải đóng cửa

Ngày 7/8, bão Dolphin đã quét qua các hòn đảo xa xôi ở phía Nam Nhật Bản, buộc sân bay chính tại tỉnh Okinawa phải đóng cửa và hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi khỏi đảo, đồng thời khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tính đến chiều cùng ngày, tâm bão nằm ngay phía Bắc đảo chính Okinawa, với sức gió mạnh nhất lên tới 144 km/h. Chính quyền tỉnh Okinawa cho biết 3 người đàn ông, khoảng 70 tuổi, bị thương nhẹ.

Sân bay Naha trên đảo Okinawa thông báo đóng cửa trong ngày 7/8 và hủy toàn bộ các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đi và đến Naha.

Tính đến trưa cùng ngày, có 240 người đến tránh trú tại các trung tâm sơ tán trên khắp Okinawa.

Dự báo, bão Dolphin - cơn bão số 13 ở Nhật Bản trong năm nay - sẽ ảnh hưởng đến một phần đảo chính Kyushu ở miền Nam Nhật Bản.

Tỉnh Kumamoto, nơi vừa chịu ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,1 tuần trước, có thể hứng chịu mưa to và gió lớn đến ngày 8/8.

JMA cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do nền đất vẫn chưa ổn định. Nhiều người dân có nhà cửa bị hư hại sau động đất đang phải phủ bạt nhựa lên mái và tường nhà để tránh ngấm thêm nước.

JMA cho biết nhiều khả năng khu vực Okinawa và Amami sẽ có gió thổi mạnh, mưa to và sóng cao đến cuối tuần, đồng thời kêu gọi người dân nên ở trong nhà.

Dự báo, bão sẽ suy yếu vào cuối tuần khi di chuyển về phía bờ biển phía Đông Trung Quốc và sẽ đổ bộ vào khu vực này sáng 10/8./.

Siêu bão Dolphin giảm cấp, hướng về khu vực Okinawa của Nhật Bản Siêu bão Dolphin đã giảm xuống cấp 15 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía Okinawa (Nhật Bản), dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực này trước khi hướng về đất liền Trung Quốc.