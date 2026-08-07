17 giờ ngày 7/8, mở cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu

Ngày 7/8, Công ty Thủy điện Sơn La - đơn vị quản lý và vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu đã có Thông báo số 1259/TĐSL-KTAT về việc vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu.

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Sơn La, lúc 8 giờ ngày 7/8, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu là 3.043 m3/s, mực nước hồ Lai Châu ở cao trình 293,58m và lưu lượng phát qua tổ máy là 1.505 m3/s.

Với thực trạng và dự báo trong thời gian tới, nếu lưu lượng về trung bình khoảng 2.600 m3/s thì khoảng 21 giờ ngày 7/8, mực nước hồ Lai Châu đạt 295m; nếu lưu lượng về khoảng 2.900 m3/s thì đến khoảng 19 giờ mực nước đạt 295m.

Để chủ động điều tiết hồ chứa, bảo đảm mực nước hồ Lai Châu không vượt quá mực nước dâng bình thường và bảo đảm an toàn cho hạ du, công ty sẽ mở cửa tràn xả mặt thủy điện Lai Châu.

Cụ thể, vào hồi 17 giờ ngày 7/8 sẽ mở 1 cửa xả mặt và sau đó tùy theo nước về hồ sẽ mở đến cửa xả mặt số 5 (độ mở các cửa từ 0,5-4m).

Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản khu vực thượng, hạ lưu công trình thủy điện Lai Châu, Công ty Thủy điện Sơn La đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp thông báo cho nhân dân, tổ chức, đơn vị liên quan trong địa bàn biết để chủ động phòng tránh./.

Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 16 giờ ngày 6/8 Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.