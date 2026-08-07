Di dời hộ dân bị ảnh hưởng bụi, mùi khét, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, mùi khét, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo).

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát vị trí, làm rõ sự cần thiết phải triển khai thực hiện dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, mùi khét, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định. Trong quá trình triển khai, các đơn vị lưu ý việc xác định vị trí di dời, tái định cư phải bảo đảm trước mắt và lâu dài gắn với sinh kế của người dân (bao gồm khu neo đậu tàu thuyền và nạo vét thông luồng để các hộ dân làm nghề biển tiếp tục bám biển và phát triển kinh tế). Các đơn vị hoàn thành nội dung này trước ngày 25/8/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu khoa học về môi trường, kết quả đo đạc, lấy mẫu bụi, khí thải, mùi khét, tiếng ồn,... tại khu vực các hộ dân bị ảnh hưởng và đề xuất phạm vi cần phải di dời.

Khu vực chứa bãi xỉ bên trong các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân phải tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi phát tán khi có gió mạnh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bố trí, đầu tư hệ thống quan trắc tự động để cảnh báo, đánh giá thường xuyên chất lượng môi trường, công khai minh bạch số liệu về chất lượng môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu về sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh và nỗ lực của các đơn vị thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động thời gian qua.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo cần thông tin cho người dân tại khu vực biết về chủ trương thực hiện dự án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, mùi khét chủ yếu trong gió mùa Đông Bắc, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 4 nhà máy nhiệt điện (Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng) đã đi vào vận hành thương mại với 7 tổ máy, tổng công suất phát điện 4.284 MW.

Khói bụi, mùi khét từ các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên ảnh hưởng đến các hộ dân thường trú tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo, trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, xã Vĩnh Hảo tiếp tục nhận được thông tin phản ánh từ người dân liên quan đến vấn đề bụi đen, mùi khét, tiếng ồn phát sinh từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phát tán vào nhà dân tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành giám sát thực tế tại vị trí của một số hộ dân sống giáp ranh với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo có các văn bản yêu cầu các nhà máy nhiệt điện tăng cường công tác bảo vệ môi trường nhằm ngăn ngừa bụi đen, tiếng ồn, mùi khét ảnh hưởng đến người dân.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo cho thấy, thời gian qua các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường để ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Khu vực chứa bãi thải xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thường xuyên phát tán bụi khi có gió mạnh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tuy nhiên, vào thời điểm gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) có gió giật mạnh, gió quẩn, xoáy thì vẫn còn xuất hiện bụi (bụi có màu đen, xám) phát tán vào nhà của một số hộ dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Bên cạnh đó, một số vấn đề về tiếng ồn, mùi khét tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Người dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đề nghị được sớm di dời khỏi khu vực ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn, mùi khét.

Qua khảo sát, thu thập thông tin, ý kiến của 402 hộ/1.596 khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo ghi nhận có 178 hộ/402 hộ chiếm 44,28% có nguyện vọng di dời nếu Nhà nước bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ bố trí đất tái định cư nơi ở mới thuận lợi cho việc làm biển; có 148 hộ/402 hộ chiếm 36,82% có nguyện vọng ở lại nhưng đề nghị khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường và tiếng ồn của nhà máy và có 76 hộ/402 hộ chiếm 18,91% chấp hành theo chủ trương của Nhà nước theo ý kiến số đông.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo đề xuất bố trí quỹ đất tái định cư trường hợp phải di dời hộ dân tại khu vực Động Từ Bi, xã Vĩnh Hảo với tổng diện tích dự án 17,2 ha, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 với diện tích 3 ha (tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng) đã được triển khai hoàn thành, tổng số 156 lô, trong đó đã giao đất tái định cư là 59 lô, còn lại 97 lô; giai đoạn 2 với diện tích 14,2 ha (bao gồm đất thương mại dịch vụ 3,49 ha và khu đất ở mới 141 lô), với tổng mức đầu tư còn lại khoảng 60 tỷ đồng, nguồn vốn này chưa được cân đối để bố trí đầu tư./.

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