Thụy Sĩ khó đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông (DETEC) của Thụy Sĩ Albert Rösti ngày 6/8 thừa nhận nước này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đạt mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030, cho rằng các biện pháp thắt chặt ngân sách của Chính phủ đang hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu này.

Trả lời phỏng vấn báo Le Temps, ông Rösti cho biết một phần đáng kể mục tiêu cắt giảm phát thải của Thụy Sĩ được thực hiện thông qua việc mua tín chỉ phát thải từ nước ngoài.

Tuy nhiên, "trong bối cảnh ngân sách hiện nay, tôi không nghĩ Chính phủ Liên bang có thể bố trí thêm khoản kinh phí từ 300 đến 400 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 370-490 triệu USD) cần thiết."

Theo cam kết khí hậu quốc tế, Thụy Sĩ đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính so với mức tham chiếu, trước khi đạt phát thải ròng bằng 0 (trung hòa carbon) vào năm 2050.

Ông Rösti cho rằng Thụy Sĩ "đã làm rất nhiều," song thừa nhận nước này sẽ phải tăng cường các biện pháp sau năm 2030 nếu không đạt mục tiêu. Một trong những phương án đang được xem xét là mở rộng hệ thống mua bán quyền phát thải sang lĩnh vực tòa nhà và giao thông nhằm tạo thêm nguồn lực cho các chính sách khí hậu.

Bộ trưởng Rösti cho biết đang hoàn thiện dự thảo đạo luật CO2 mới cho giai đoạn 2030-2040. Theo ông, quỹ trị giá 30 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 37 triệu USD) của Văn phòng Liên bang về Môi trường (FOEN) dành cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ được tăng quy mô, đồng thời không làm giảm nguồn lực dành cho các biện pháp cắt giảm phát thải.

Ngoài ra, ông cũng cho biết Thụy Sĩ đang hoàn thiện chiến lược quốc gia mới về bảo đảm nguồn cung nước, dự kiến sớm trình Hội đồng Liên bang xem xét. Chiến lược này hướng tới tăng cường phối hợp giữa các bang và xác định thứ tự ưu tiên trong trường hợp xảy ra tình trạng khan hiếm nước./.

Mỹ hoãn thực hiện việc cắt giảm chất làm lạnh gây hiệu ứng nhà kính Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 đã tuyên bố hoãn thực thi 2 quy định về chất làm lạnh từ thời chính quyền tiền nhiệm trong nỗ lực mà Nhà Trắng, nhằm giảm chi phí thực phẩm cho người tiêu dùng.

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