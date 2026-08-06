Lở đất tại Philippines khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Lở đất do mưa lớn tại Philippines đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong khi Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Dolphin di chuyển vào khu vực ven biển của quốc gia châu Á này.

Giới chức Philippines cho biết mưa lớn kéo dài 4 ngày qua trên đảo Luzon đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất.

Tại tỉnh Benguet, một sườn đồi bất ngờ đổ sập xuống một nhà hàng nhỏ vào ngày 6/8, chôn vùi 3 nhân viên đang làm việc trong bếp.

Lực lượng cứu hộ đưa được 1 người ra ngoài, còn 2 người tử vong tại chỗ. Trước đó một ngày, Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Philippines xác nhận 2 người thiệt mạng trong một vụ sạt lở khác tại tỉnh Rizal lân cận.

Mưa lớn buộc chính quyền phải đóng cửa trường học và nhiều cơ quan nhà nước ở thủ đô Manila cũng như ở nhiều tỉnh phía Bắc.

Giới chức cảnh báo gió mạnh có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước, trong khi nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục gia tăng do đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến chiều 6/8 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp IV đối với bão Dolphin, cơn bão số 13 từ đầu năm đến nay theo cách đánh số của nước này.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa theo quy định.

Để chủ động ứng phó, chính quyền tỉnh Chiết Giang tạm dừng toàn bộ 193 công trình xây dựng ngoài khơi, đưa 474 tàu thi công vào nơi neo đậu an toàn.

Tại Phúc Kiến, giới chức cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có thể kéo dài từ ngày 9 - 12/8, với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lên tới 300mm, đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường theo dõi diễn biến của bão và triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó, cấp I là mức độ nghiêm trọng và cao nhất./.

Hơn 100 người thiệt mạng trong mùa mưa khốc liệt ở Ấn Độ Lũ lụt và sạt lở do mưa gió mùa đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại nhiều bang của Ấn Độ từ tháng Bảy đến nay, hàng nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh thiên tai tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.