Hàn Quốc tái khẳng định mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên

Ngày 6/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chung sống hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, hướng tới việc đạt được các kết quả bất chấp những khó khăn hiện nay.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ "Bộ sẽ tiếp tục các nỗ lực để đạt được mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên" và cần nỗ lực "không ngừng để tạo ra ngay cả cơ hội nhỏ nhất cho việc mang lại hòa bình trong điều kiện đầy thách thức."

Tại cuộc họp báo thường kỳ sau đó trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cũng đề cập đến chính sách của nước này với Triều Tiên. Người phát ngôn khẳng định: "Chính phủ nhất quán theo đuổi chính sách đối với Triều Tiên thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, tập trung quanh Hội đồng An ninh Quốc gia."

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về việc Triều Tiên đã phóng thử tên lửa trước thềm cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ mang tên "Lá chắn Tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.

Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến vụ phóng, phía Nhật Bản cho biết không có đầu đạn nào rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và cũng không có thiệt hại đối với tàu thuyền, máy bay của Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng nước này nêu rõ Tokyo kịch liệt phản đối vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng và coi đây là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh./.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bãi phóng Wonsan hướng ra bờ biển phía Đông nước này.