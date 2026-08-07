Xuất hiện các cung trượt sạt kèm theo nhiều vết nứt, gãy tại Sơn La

Từ tháng 6 đến nay, xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

Điểm dân cư Nặm Ngùa, bản Phiêng Bay, đã xuất hiện cung trượt sạt kèm theo nhiều vết nứt gãy gây sụt lún, có nguy cơ sạt lở đất diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân đang sinh sống tại đây.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên, bản Phiêng Bay, hiện có 187 hộ gia đình với 837 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Dao, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Khu vực dân cư Nặm Ngùa, bản Phiêng Bay là điểm bố trí sắp xếp dân cư do sạt lở (thời điểm di chuyển năm 2011 có 38 hộ và hiện có 54 hộ dân) có địa hình dốc lớn, khi mưa lớn kéo dài xuất hiện 2 cung trượt, sạt kèm theo một số vết nứt gãy gây sụt lún, có nguy cơ sạt lở đất diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân đang sinh sống.

Theo ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên, qua kiểm tra thực tế tại 20 hộ dân với 95 nhân khẩu trực tiếp nằm trong cung trượt sạt cho thấy nền nhà một số hộ dân đã xuất hiện một số vết nứt, gãy dài từ 4-5m, rộng từ 5-10cm, sâu từ 0,3-0,6m.

Cụ thể, cung trượt sạt số 01 có chiều dài khoảng 35m, chiều rộng 0,2m và độ sâu 0,6m; cung trượt sạt số 02 có chiều dài khoảng 30m, chiều rộng 0,2-0,3m và độ sâu 1,0m. Hiện tại, sau mỗi đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn, kích thước các cung trượt sạt ngày càng mở rộng và các vệt nứt gãy xuất hiện ngày càng tăng.

Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Ban quản lý bản Phiêng Bay tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển tài sản, bố trí ngủ nhờ nhà người dân; lựa chọn địa điểm để bố trí làm lán trại tạm thời cho các hộ và đang tiến hành khảo sát chọn địa điểm bố trí dân cư mới; thường xuyên, liên tục nắm bắt tình hình hiện trạng các vết nứt cung trượt lớn để kịp thời di chuyển khẩn cấp khi có các tình huống phát sinh; chỉ đạo lực lượng tại chỗ và các tổ an ninh thường xuyên túc trực, kiểm tra khu vực nguy hiểm...

Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành của tỉnh Sơn La thành lập đoàn kiểm tra, kịp thời, đánh giá, đề xuất phương án xử lý, đảm bảo an toàn; Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện dự án bố trí sắp xếp dân cư điểm dân cư Nặm Ngùa, bản Phiêng Bay./.

Khẩn trương sắp xếp, di dời nhân dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại Sơn La Tỉnh Sơn La đang khẩn trương di dời người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; đề xuất triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung cho hơn 220 hộ dân giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

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