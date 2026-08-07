Thu hồi 89 ha đất đấu giá chọn nhà đầu tư công trình thành phố cảng hàng không

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành quyết định số 2013/QĐ-UBND giao gần 89 ha đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình Thành phố cảng hàng không và Trung tâm điều hành hãng hàng không thuộc dự án thành phần 4-Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Trước đó, tại quyết định số 2013/QĐ-UBND, ngày 4/8/2026, thành phố Đồng Nai thu hồi 89 ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo Quyết định số 4948/QÐ-UBND ngày 28/12/2020.

Lý do thu hồi đất để giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình thuộc dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 29/3/2025.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, Bộ Xây dựng có quyết định giao Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam-ACV thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện đầu tư).

Giai đoạn 2 của Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến sẽ đầu tư xây dựng thêm một nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 3 và các công trình phụ trợ kết nối với các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1...

Dự kiến tháng 12/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ vận hành thương mại giai đoạn 1 của dự án.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha (thuộc top 6 của thế giới) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F-cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Phối cảnh dự án đường kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với quy mô, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu thế giới, giới chuyên gia nhận định sân bay Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải mà còn đóng vai trò là hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp Việt Nam với các chuỗi giá trị và mạng lưới logistics toàn cầu. Khi kết hợp với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính-thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực này sẽ hình thành một cực tăng trưởng có tính cạnh tranh khu vực và quốc tế./.

Thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản liên quan trong việc triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

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