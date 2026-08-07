Dự án đường sắt nhẹ Phú Quốc sẽ vận hành chạy thử nghiệm vào giữa năm 2027

Với mốc lắp ray đầu tiên ngay trong tháng 8 này, Dự án đường sắt nhẹ Phú Quốc (LRT Phú Quốc) giai đoạn 1 trị giá gần 9.000 tỷ đồng đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương suốt 3 ca liên tục, để cán đích vào giữa năm 2027, tạo nên mảnh ghép hoàn hảo kết nối chuỗi hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Tập đoàn Sun Group), tính đến đầu tháng 8, Dự án LRT Phú Quốc đã ghi nhận giá trị giải ngân thực tế đạt 1.800 tỷ đồng, tương đương 28,7% tổng mức đầu tư.

Hiện tại, chủ đầu tư cùng các nhà thầu huy động gần 600 kỹ sư, giám sát và công nhân tăng tốc đồng loạt tại các hạng mục then chốt là cầu, hầm và nền đường để tháo gỡ những điểm nghẽn thi công.

Theo đó, tỷ lệ hoàn thành bệ trụ đạt khoảng 63% khối lượng và thân trụ chạm mốc 56%. Sau khi khép lại phần kết cấu dưới và thân trụ, dự án sẽ chuyển trọng tâm sang kết cấu nhịp cùng các hạng mục đường ray, điện, tín hiệu và thiết bị phục vụ vận hành.

Tại phần hầm, cọc đạt khoảng 97%, trong khi đào móng đạt 42%; nền đường, đào nền và đào khuôn đạt khoảng 97%; đắp cát đạt 97%, đắp đất đạt 79%. Khi phần nền cơ bản hoàn thành, mặt bằng có thể chuyển sang thi công các lớp kết cấu phía trên và hạ tầng kỹ thuật liên quan, với điều kiện nguồn vật liệu được cung ứng liên tục.

Tuyến LRT tăng tốc thi công cầu, hầm và nền đường phục vụ hạ tầng APEC 2027. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Theo đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu liên tục đối mặt với thời tiết mùa mưa Đảo Ngọc, gây ngập úng nghiêm trọng và cản trở việc thoát nước khi thi công nền đường ở dải phân cách giữa. Ngoài ra, tại phân đoạn hầm 1 và hầm 2, địa chất lớp đất đá quá cứng, khiến lực lượng thi công không thể đóng hay ép cừ thép bảo vệ theo thiết kế ban đầu.

Để đảm bảo tiến độ thi công cũng như tính khả thi, nhà thầu buộc phải chuyển hướng sang phương án đào mở. Giải pháp này kéo theo nguy cơ sạt lở ở hai bên vách hầm tăng cao và nước đọng liên tục mỗi khi mưa lớn, buộc lực lượng thi công phải bơm hút nước và múc đất sạt lở thường xuyên để bảo toàn tiến độ.

Bên cạnh nút thắt địa chất, dự án còn vướng các vị trí giao cắt hạ tầng kỹ thuật hiện hữu gồm hệ thống đường điện và đường cấp nước chính của thành phố, đòi hỏi đơn vị thi công vừa làm vừa di dời phức tạp. Thêm vào đó, việc triển khai đồng thời dự án LRT Phú Quốc và nâng cấp đường tỉnh ĐT.975 cũng gặp khó khăn trong khâu phối hợp, nhất là khi hệ thống thoát nước chung của khu vực vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Dù đối mặt với nhiều thách thức về thời tiết và địa chất, chủ đầu tư cùng nhà thầu đặt ra mốc tiến độ dự án sẽ bước vào giai đoạn mới với mốc lắp đặt đường ray trên mặt đất vào cuối tháng 8; triển khai lắp ray tại các đoạn đi trên cao và dưới hầm trong tháng 10/2026. Sau khi phần thô khép lại, giai đoạn tháng 1- 2/2027, dự án sẽ đón những đoàn tàu đầu tiên về đến Phú Quốc để lắp đặt thiết bị.

Công trình dự kiến hoàn thiện cơ bản và chạy thử nghiệm hệ thống vào tháng 6/2027, trước khi chính thức khai thác thương mại vào tháng 8/2027 nhằm thực hiện theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua và ban hành ngày 28/7/2026 tại Hội nghị lần thứ ba đã định hướng đổi mới toàn diện mô hình phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia hiện đại làm khâu đột phá nhằm đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh tiến độ đào móng và thi công kết cấu tại hạng mục hầm. (Ảnh: Sun Group cung cấp)

Dự án đường sắt nhẹ Phú Quốc giai đoạn 1 do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng và chiều dài toàn tuyến đạt 17,59km, đang được kỳ vọng là bước ngoặt hạ tầng lịch sử cho Đảo Ngọc.

Trục đường sắt này kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế APEC. Khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Sân bay Phú Quốc tới Nam Đảo xuống chỉ còn khoảng 20 phút.

Ngoài ra, các dự án giao thông huyết mạch như Đường tỉnh ĐT.975 và Đại lộ APEC cũng đang dồn lực thi công với mục tiêu cán đích trước ngày 30/4/2027. Sự kết hợp đồng bộ giữa các dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ tạo nên diện mạo giao thông xanh vô cùng ấn tượng, khẳng định vị thế và năng lực kiến tạo hạ tầng vượt trội của Việt Nam trước bạn bè quốc tế./.

Nghị quyết số 19-NQ/TW được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua và ban hành ngày 28/7/2026 tại Hội nghị lần thứ ba đã định hướng đổi mới toàn diện mô hình phát triển đất nước, lấy con người làm trung tâm, lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia hiện đại làm khâu đột phá nhằm đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hình hài tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027 Tuyến tàu điện nhẹ dài gần 18km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 20 phút.