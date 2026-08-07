Xe khách lao xuống hố sâu bên đường, 18 hành khách thoát nạn

Ngày 7/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một xe khách lao xuống hố sâu bên lề đường trên tuyến đường tránh lũ BOT, đoạn qua xã Cam Hồng (Quảng Trị). Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 7/8, xe khách biển kiểm soát 29E-379.65 lưu thông theo hướng Bắc-Nam khi đến Km 678+400 tuyến đường tránh lũ BOT (đoạn qua xã Cam Hồng) bất ngờ mất lái, lao xuống hố sâu bên lề đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 hành khách cùng nhiều loại trái cây. Rất may, toàn bộ hành khách đều an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần đầu xe quay ngược hướng di chuyển.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc có mưa, mặt đường trơn trượt khiến phương tiện mất lái và tự gây tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhà xe đã đưa các hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, theo dõi sức khỏe; đồng thời bố trí phương tiện khác đưa những người không bị thương tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận người điều khiển phương tiện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Xe khách mất lái lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km198 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội) khiến 4 người tử vong.

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