Môi trường

Từ ngày 9/8, cảnh báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

Từ ngày 10/8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C.

Thắng Trung
Người dân đến công viên bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế để hóng mát, tránh nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Người dân đến công viên bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế để hóng mát, tránh nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 10/8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn.

Riêng tại Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì và có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 12-14/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 -38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ xảy ra 3 đợt nắng nóng vào các ngày từ ngày 7-8/7, 14-23/7, 26-27/7 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia #Nắng nóng #Nhiệt độ TP. Hà Nội
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