Lún, nứt cục bộ tại Quảng trường lớn nhất Tây Nguyên “đã được tính toán trước”

Ngày 7/8, ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa cho biết, sau khi dự án được đưa vào sử dụng, ngày 25/7 vừa qua, một số vị trí đã xuất hiện tình trạng lún, nứt cục bộ trên bề mặt, làm gãy vỡ đá lát nền tại một số vị trí trong khu vực.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do đặc điểm của khối đất đắp có chiều cao lớn, ngay từ giai đoạn thiết kế, đơn vị tư vấn đã tính toán quá trình cố kết và lún của nền đất. Theo tính toán kỹ thuật, độ lún của khối đất đắp sẽ dao động từ khoảng 18-69cm tùy theo chiều dày khu vực đắp (trong thời gian 15 năm).

Độ lún lớn nhất sẽ xảy ra trong 2 năm đầu tiên và dao động từ 12-33cm tùy từng vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng. Các mặt cắt tính toán cho thấy độ lún không đồng đều dẫn đến một số vị trí bề mặt có thể xuất hiện hiện tượng lún cục bộ, làm nứt, bong tróc hoặc gãy vỡ đá lát nền.

Cũng theo ông Hà Sỹ Sơn, đây là hiện tượng đã được dự báo, tính toán trước trong quá trình tính toán kỹ thuật của dự án. Tình trạng này chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt, không phải chất lượng thi công không đảm bảo. Mức độ và phạm vi lún thực tế sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá và so sánh với các thông số thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật.

Cũng theo đơn vị chủ đầu tư, Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

Theo đó, khu vực vùng lõi Quảng trường được phê duyệt thiết kế có dạng hình tròn với diện tích hơn 23.000m². Vùng lõi này được chia thành hai khu vực với hai kết cấu khác nhau. Trong đó, một nửa hình bán nguyệt (với diện tích hơn 11.000 m²) hướng ra Hồ Trung tâm Gia Nghĩa được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép trên hệ móng cọc ngàm sâu vào đất với chiều sâu trung bình khoảng 14m.

Một vị trí trên bề mặt Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa bị lõm, lún. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Nửa hình bán nguyệt còn lại với diện tích gần 12.000m² hướng về phía đường 23/3 được thiết kế đắp đất san nền với chiều cao đất đắp từ 6-14m. Khối đất đắp này được đắp trực tiếp trên nền đất tự nhiên, độ chặt K95 đối với 50cm trên cùng, các lớp còn lại nền đầm chặt K90. Tổng khối lượng đất đắp hơn 205.000 m3.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tiến hành kiểm tra hiện trạng, theo dõi diễn biến lún của nền đất và rà soát các vị trí bị ảnh hưởng. Đồng thời, có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng quảng trường đang triển khai tại các khu vực cần thiết.

Liên quan đến việc sửa chữa, thay thế lớp đá lát nền và hoàn thiện các hạng mục bị ảnh hưởng, ông Hà Sỹ Sơn cho rằng, việc này sẽ được thực hiện trong thời gian bảo hành công trình và sau khi nền đất đạt mức độ ổn định theo yêu cầu kỹ thuật, hạn chế việc phải sửa chữa nhiều lần gây lãng phí.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị tư vấn và nhà thầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng và quy định của pháp luật; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của công trình, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết để bảo đảm an toàn, chất lượng và phát huy hiệu quả của dự án.

Chủ đầu tư đặt biển công trình đang chờ lún. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trước đó, một số hộ dân tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã phản ánh tình trạng lún, nứt một số vị trí tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Theo các hộ dân, công trình vừa đưa vào sử dụng đã xảy ra tình trạng lún, nứt trong vùng lõi. Đây là một dấu hiệu cho thấy chất lượng công trình không đảm bảo và đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được triển khai tại trung tâm thành phố Gia Nghĩa (cũ), nay thuộc địa giới hành chính phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 19 ha và được khởi công vào cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc liên quan tới quá trình thi công, dự án đã nhiều lần được gia hạn thời gian hoàn thành nhưng đến nay chưa xong. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện bộ mặt đô thị tại vùng lõi Gia Nghĩa./.

Lâm Đồng: Khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên có tổng diện tích hơn 24,1 ha; là hai công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.