Gỡ khó khăn triển khai dự án trọng điểm quốc gia hồ Ka Pét

Chiều 7/8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thi công và hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án hồ Ka Pét tại xã Hàm Thạnh.

Hồ chứa nước Ka Pét được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 8/1/2026 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028 (theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội) và Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 điều chỉnh thông tin tên dự án, người có thẩm quyền phê duyệt dự án, địa điểm xây dựng và tên chủ đầu tư (do thực hiện chính quyền hai cấp và hợp nhất đơn vị hành chính).

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh với dung tích toàn bộ là 51,21 triệu m3, diện tích đất sử dụng của dự án là 697,73ha với tổng mức đầu tư hơn 874 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2028.

Đến nay, dự án có tổng 46 gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong đó đã thực hiện xong 40 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, đang thực hiện 4 gói thầu (gồm 2 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu xây lắp), chưa thực hiện 1 gói thầu tư vấn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, đến nay các đơn vị đã hoàn thành kiểm kê toàn bộ 118 hộ gia đình/tổ chức, với tổng diện tích đền bù là 531.939m2.

Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thạnh đã phê duyệt phương án bồi thường 64/118 hộ gia đình/tổ chức và đã chi trả tiền đền bù cho 59 trường hợp, tương ứng với số tiền là 26,5 tỷ đồng.

Các trường hợp còn lại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thạnh để xét pháp lý đền bù. Dự kiến hoàn thành trong tháng Tám này.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thi công dự án hồ Ka Pét. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích trồng rừng thay thế của dự án là 1.845ha. Đến nay đã hoàn thành việc rà soát, đăng ký diện tích thực hiện trồng rừng thay thế và được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra thực tế xác định được tổng diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế cho dự án là 1.845ha.

Theo dự kiến, các đơn vị triển khai thực hiện trên thực địa trồng rừng thay thế hoàn thành trong năm 2026.

Một khó khăn hiện nay là việc kiểm kê, xác minh và di dời mồ mả còn gặp nhiều khó khăn do nhiều mồ mả đã tồn tại từ lâu, không còn dấu vết, không xác định được thân nhân.

Bên cạnh đó, tập quán địa táng của đồng bào Raglai gây khó khăn trong kiểm kê; một số trường hợp không liên hệ được thân nhân… Việc đền bù giải tỏa gặp một số khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất.

Trong buổi kiểm tra thực tế dự án hồ Ka Pét, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thạnh khẩn trương tiến hành xác minh nguồn gốc đất, hoàn thành công tác bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng bãi trữ đất từ công trình, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi công. Các đơn vị khẩn trương rà soát, xác minh các ngôi mộ còn lại trong khu vực dự án; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để thân nhân đến kê khai, xác nhận và hoàn thành việc di dời mồ mả trong tháng 9/2026.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hồ Ka Pét có ý nghĩa rất lớn với tỉnh bởi có thể cấp nước tưới cho khoảng 7.762ha đất sản xuất nông nghiệp của khu vực Hàm Thuận Nam; cấp nước thô khoảng 2,63 triệu m3/năm cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực Hàm Thuận Nam và Phan Thiết. Đồng thời, phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và ven biển tỉnh Lâm Đồng; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua địa bàn Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia và cũng là mong muốn của lãnh đạo, của người dân ven biển tỉnh Lâm Đồng từ hơn 20 năm qua. Công trình hoàn thành giúp nhân dân không còn lo lắng về vấn đề nước cho sản xuất, cho sinh hoạt trong mùa khô./.

Lâm Đồng lập tổ điều tra sự cố tại dự án hồ chứa nước gần 500 tỷ đồng Nhiệm vụ của Tổ điều tra là giám định, xác định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo.

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