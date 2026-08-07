Môi trường

Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Thao tại trạm Yên Bái

Hiện mực nước trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên, mực nước lúc 15 giờ ngày 7/8, trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 29,12m, dưới báo động 1 là 0,88m.

Thắng Trung
Sông Thao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Sông Thao. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 7/8 đến ngày 8/8, mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái tiếp tục lên và dao động trên mức báo động 1.

Mực nước trên các sông nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du. ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven lưu vực sông Thao.

Hiện mực nước trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên, mực nước lúc 15 giờ ngày 7/8, trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 29,12m, dưới báo động 1 là 0,88m./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sông Thao #sạt lở đất Lào Cai
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