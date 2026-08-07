Cảnh báo lũ trên lưu vực sông Thao tại trạm Yên Bái

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 7/8 đến ngày 8/8, mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái tiếp tục lên và dao động trên mức báo động 1.

Mực nước trên các sông nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du. ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven lưu vực sông Thao.

Hiện mực nước trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên, mực nước lúc 15 giờ ngày 7/8, trên sông Thao tại trạm Yên Bái là 29,12m, dưới báo động 1 là 0,88m./.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Trị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường theo dõi áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm tàu thuyền và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.