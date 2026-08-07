Môi trường

Indonesia nỗ lực khống chế cháy rừng tại Vườn Quốc gia Núi Bromo

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, hơn 107.000 ha đất trên cả nước đã bị cháy trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay, cao gấp hơn 2 lần diện tích bị thiêu hủy do cháy rừng trong cả năm 2023.

Thùy Liên
Indonesia nỗ lực khống chế cháy rừng tại Vườn Quốc gia Núi Bromo

Ngày 7/8, giới chức Indonesia cho biết các lực lượng ứng phó đang nỗ lực khống chế một đám cháy rừng bùng phát tại Vườn Quốc gia Núi Bromo trên đảo Java, sau khi ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 120 ha rừng trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị bước vào mùa khô khắc nghiệt do tác động của hiện tượng El Nino.

Lực lượng chức năng địa phương đã huy động 2 trực thăng phun nước để dập lửa. Theo ông Bambang Setyo Antoko, một quan chức phụ trách chữa cháy, tính đến nay, ngọn lửa đã thiêu hủy ít nhất 127 ha diện tích của vườn quốc gia.

Diện tích bị cháy tương đương khoảng 180 sân bóng đá. Ông cũng chia sẻ công tác chữa cháy hiện phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện gió.

Trong khi đó, ông Rudijanta Tjahja Nugraha, đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia, cho biết khu vực xảy ra cháy nằm trên địa hình dốc đứng, ven vách núi, khiến lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, ông Bambang cho biết khu vực vườn quốc gia vốn ở trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng khi hiện tượng El Nino bắt đầu tác động đến Indonesia.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo mùa khô năm 2026 sẽ khắc nghiệt và kéo dài hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và hạn hán, một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, hơn 107.000 ha đất trên cả nước đã bị cháy trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay, cao gấp hơn 2 lần diện tích bị thiêu hủy do cháy rừng trong cả năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy rừng ở Indonesia #cháy rừng tại Indonesia #El Nino Indonesia
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