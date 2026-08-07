Tây Ninh cảnh báo giả mạo cơ quan đăng ký kinh doanh để lừa đảo doanh nghiệp

Ngày 7/8, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện hành vi lừa đảo doanh nghiệp thông qua điện thoại, tin nhắn, email và các ứng dụng mạng xã hội.

Theo ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, thời gian gần đây, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính liên tục nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan đăng ký kinh doanh, liên hệ yêu cầu xác nhận, cập nhật thông tin hoặc thực hiện các thủ tục không đúng quy định.

Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu doanh nghiệp xác nhận, bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp thông qua các đường link lạ; hướng dẫn cài đặt ứng dụng, quét mã QR hoặc đăng nhập vào các website không phải Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với lý do "đồng bộ dữ liệu," "xác thực tài khoản," "kích hoạt hồ sơ điện tử."

Ngoài ra, các đối tượng còn thông báo doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục, có nguy cơ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị xử phạt nếu không thực hiện ngay theo hướng dẫn; yêu cầu chuyển tiền để nộp các khoản phí, lệ phí hoặc mua tài liệu, phần mềm, chữ ký số, hóa đơn điện tử, khóa đào tạo dưới danh nghĩa cơ quan nhà nước; đồng thời đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực một lần (OTP), tài khoản đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chữ ký số.

Sở Tài chính Tây Ninh khẳng định cơ quan đăng ký kinh doanh không chủ động liên hệ với doanh nghiệp qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc các ứng dụng mạng xã hội để yêu cầu thực hiện các nội dung nêu trên.

Theo ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, Sở Tài chính khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực một lần (OTP), chữ ký số hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn, email hoặc mạng xã hội; không truy cập các đường dẫn, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không rõ nguồn gốc.

Các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Doanh nghiệp cũng không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc email có dấu hiệu nghi ngờ, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ trực tiếp với Sở Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào, tránh bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản./.

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