An Giang: Kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị cháy nhà tại xóm Chăm La Ma

Chiều 7/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang) Huỳnh Hồ Thanh Huy cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 16 triệu đồng cho các hộ dân có nhà bị cháy tại xóm Chăm, ấp La Ma, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông Huỳnh Hồ Thanh Huy, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 6/8 tại xóm Chăm (thuộc ấp La Ma).

Đám cháy làm 5 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn cháy hơn 50% và 1 căn bị cháy một phần. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã Vĩnh Hậu đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng và hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn, 3 triệu đồng đối với mỗi hộ có nhà bị cháy trên 50%, với tổng kinh phí 16 triệu đồng.

Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt và một phần quà gồm: gạo, mỳ, nước tương cùng các nhu yếu phẩm, trị giá 500.000 đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu Huỳnh Hồ Thanh Huy, trong số 4 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn và cháy trên 50% có hai hộ thuộc diện khó khăn.

Địa phương đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hậu tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân; đồng thời bố trí nơi ở tạm, cấp phát gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

An Giang: Cháy lớn ở khu dân cư khiến 5 căn nhà bị hư hại Đám cháy xảy ra tại ấp La Ma, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang, đã được khống chế sau gần 2 giờ, khiến 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác bị cháy một phần, không có thiệt hại về người.