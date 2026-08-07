Đà Nẵng: Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sỹ từ nguồn tin của người dân

Ngày 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại khu vực tổ dân phố Triêm Nam (phường Điện Bàn).

Đây là kết quả từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, sau khi tiếp nhận thông tin về việc có 3 liệt sỹ được chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn đã báo cáo, đề xuất tổ chức xác minh.

Từ ngày 5/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành khảo sát, khai quật tại khu vực nghi có hài cốt.

Đến sáng 6/8, ở độ sâu khoảng 1,5m, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 bộ hài cốt nằm cạnh nhau.

Quá trình khai quật còn thu được nhiều di vật, trong đó có một đoạn ống thở bằng cao su - dấu tích đặc trưng của lực lượng đặc công. Đây là căn cứ ban đầu để nhận định 2 hài cốt có thể là của các liệt sỹ đặc công hy sinh trong chiến đấu.

Theo lời kể của nhân chứng Trương Đình Dưỡng, vào khoảng năm 1970, hai chiến sỹ đặc công làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Câu Lâu đã anh dũng hy sinh. Dù khu vực khi đó bị địch kiểm soát nghiêm ngặt, người dân vẫn bí mật đưa các anh về mai táng. Đến năm 1972, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bộ đội trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về và an táng gần vị trí chôn cất 2 liệt sỹ trước đó.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt quy tập được tại khu vực này lên 3 hài cốt.

Ngoài các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn thu được nhiều di vật như thắt lưng, cúc áo và các dấu tích liên quan. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ, góp phần đưa các anh sớm trở về quê hương./.

Đà Nẵng: Đối chiếu tư liệu, bổ sung thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sỹ Ngày 5/8, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Đức phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là mộ liệt sỹ tập thể được phát hiện tại Đồi Thị, xã Hiệp Đức.

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