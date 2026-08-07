Đã xác định phương tiện khiến hàng loạt ôtô thủng lốp trên cao tốc Bắc-Nam

Liên quan đến vụ việc nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa… bị vật sắt nhọn đâm thủng lốp hàng loạt, ngày 7/8, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã có văn bản thông tin về việc truy tìm, xác minh đối tượng, phương tiện gây ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 6/8/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Vân Phong, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện trên mặt đường cao tốc hướng Đà Nẵng đi Vân Phong xuất hiện nhiều mẫu vật kim loại có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triển khai biện pháp truy tìm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã xác định đối tượng gây ra vụ việc là: Vũ Đức Thịnh (sinh năm 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 36H-188.83 kéo theo sơmi rơmoóc biển số 36RM- 037.12. Vụ việc hiện đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 tiếp tục xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như kịp thời xác định thiệt hại và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan, Cục Cảnh sát giao thông thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện bị hư hỏng do vật liệu kim loại rơi vãi trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng đi Vân Phong trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 6/8/2026 khẩn trương liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Thông tin từ Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị quản lý vận hành cao tốc), ngay sau khi phát hiện các xe có sự cố thủng lốp do bị vật nhọn sắc đâm thủng và phản ảnh của lái xe, công ty nhận định, có xe đang lưu thông trên tuyến hướng Bắc-Nam làm rơi vãi vật thể kim loại sắc, nhọn.

Ôtô con đâm phải vật sắt nhọn trên cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong dừng ở làn khẩn cấp để sửa chữa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ các phương tiện bị nổ lốp và tiến hành thu gom toàn bộ các mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường.

Đến 17 giờ ngày 6/8, các xe trên tuyến đã được giải phóng lưu thông an toàn. Tổng số phương tiện bị nổ lốp do vật sắc nhọn đâm vào trên tuyến khoảng 70 phương tiện, số vật liệu sắc nhọn được thu gom hơn 10kg kim loại.

Trước đó phóng viên TTXVN đã đưa tin: Ngày 6/8/2026, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh-Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị sự cố thủng, hư hỏng lốp xe nghi do nhiều mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường phải dừng đỗ ở khu vực trạm dừng chân và làn khẩn cấp để tiến hành kiểm tra, sửa chữa. Trong đó, nhiều phương tiện bị thủng lốp xe; một số phương tiện có lốp xe bị hư hỏng hoàn toàn, phải thay lốp mới; một số phương tiện bị thủng lốp 2 đến 3 lần trong một đoạn đường ngắn.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ một phương tiện chở phế liệu nghi làm rơi vãi vật sắc nhọn trên tuyến cao tốc là nguyên nhân gây ra vụ việc. Phương tiện này xuất phát từ tỉnh Quảng Ngãi./.

Đắk Lắk: Điều tra, khắc phục sự cố nhiều phương tiện thủng lốp trên cao tốc Ngày 6/8, nhiều phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc-Nam, qua tỉnh Đắk Lắk bị thủng lốp nghi do cán phải các mảnh sắt sắc nhọn, theo đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh.