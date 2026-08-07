Tháng 12/2026 hoàn thành mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành

Ngày 7/8, Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) Phạm Thanh Hải cho biết các đơn vị đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp” các hạng mục tại Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành-Dầu Giây), đảm bảo hoàn thành dự án vào tháng 12 năm nay.

Hiện trên công trường dự án liên danh nhà thầu triển khai 70 mũi thi công đường, cầu, hệ thống thoát nước.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành đào đắp nền đường, nhà thầu đang tập trung bêtông ximăng, bắt đầu thảm nhựa tại một số đoạn; từ tháng 10 việc thảm nhựa sẽ đồng loạt được triển khai trên toàn dự án. Với hạng mục cầu, nhà thầu đang hoàn thiện cọc khoan nhồi; thi công trụ, lao lắp dầm.

Về thu hồi đất phục vụ dự án, phần mặt bằng qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao đầy đủ; đoạn qua thành phố Đồng Nai còn 15 hộ tại nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành với Quốc lộ 51 chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Phạm Thanh Hải cho biết nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành với Quốc lộ 51 là hạng mục lớn của dự án. Chỉ khi có đầy đủ mặt bằng nhà thầu mới có thể đồng loạt thi công đường nhánh, tường chắn đất. Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam đề nghị giữa tháng Tám này, ngành chức năng Đồng Nai hoàn thành thu hồi đất phục vụ nút giao; nếu bàn giao mặt bằng chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài 22km, khởi công tháng 8/2025. Đây là đoạn tuyến giao thông chiến lược kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, theo kế hoạch tháng 12 năm nay, sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại, lúc đó đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tập trung hoàn thành hai tuyến cao tốc huyết mạch của Đồng bằng sông Cửu Long Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công.