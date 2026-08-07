Meta bồi thường gần 600 triệu USD vì gây tổn hại sức khỏe tâm thần trẻ em

Ngày 6/8, một tòa án bang New Mexico (Mỹ) ra phán quyết buộc Meta phải trả 567 triệu USD và thay đổi cách thức vận hành các nền tảng của hãng đối với người dùng trẻ tuổi tại bang này, sau khi xác định công ty phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Thẩm phán Bryan Biedscheid tại thành phố Santa Fe cho rằng Meta đã gây ra “mối nguy hại đối với cộng đồng” tại bang New Mexico, đồng tình với lập luận của Tổng chưởng lý bang Raúl Torrez, thành viên Đảng Dân chủ.

Ông Torrez cáo buộc công ty mạng xã hội này đã thiết kế các sản phẩm “gây nghiện” đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời không bảo vệ đầy đủ trẻ em khỏi các nguy cơ tiềm tàng trên các nền tảng của họ.

Theo phán quyết, phần lớn số tiền, tức 420 triệu USD, sẽ được dùng để cung cấp các dịch vụ điều trị cho thanh thiếu niên. Số tiền còn lại sẽ được chi cho các chương trình nâng cao nhận thức, phòng ngừa, dịch vụ sàng lọc và các chi phí phát sinh khác trong 5 năm tới.

Trong đó, Meta phải triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường an toàn cho người dùng trẻ, bao gồm: áp dụng giới hạn sử dụng Facebook và Instagram theo tháng đối với thanh thiếu niên; hạn chế các thông báo; siết chặt việc người trưởng thành liên hệ với trẻ vị thành niên; bổ sung các biện pháp bảo vệ đối với chatbot Trí tuệ Nhân tạo (AI); và tăng cường rà soát các báo cáo liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Về phần mình, Meta cho biết sẽ kháng cáo phán quyết, khẳng định rằng công ty đã và đang nỗ lực xác định cũng như gỡ bỏ các nội dung độc hại trên các nền tảng của mình.

Phán quyết trên được đưa ra trong giai đoạn xét xử thứ hai của vụ kiện do bang New Mexico khởi xướng. Tháng 3 vừa qua, một bồi thẩm đoàn đã kết luận Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra những thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu USD.

Vụ kiện được theo dõi sát sao trong bối cảnh nhiều bang, chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ đang theo đuổi những vụ tương tự nhằm buộc các mạng xã hội phải thực hiện những thay đổi ở quy mô toàn ngành.

Hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu đã đệ đơn kiện các công ty mạng xã hội với cáo buộc gây nguy hại cộng đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như buộc các công ty này phải điều chỉnh sản phẩm và phương thức vận hành./.

Meta thắng kiện tại Tòa sơ thẩm của Liên minh châu Âu Meta phải đối mặt với các quy tắc và nghĩa vụ nghiêm ngặt sau khi bị chỉ định là "người gác cổng" theo DMA, và các sản phẩm Facebook, Instagram và WhatsApp của hãng phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.