Hội đồng Bảo an đánh giá về mối đe dọa của IS đối với hòa bình, an ninh quốc tế

Ngày 5/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên thảo luận để đánh giá mối đe dọa dai dẳng mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục gây ra cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc cảnh báo các tổ chức khủng bố cực đoan vẫn duy trì khả năng thích ứng, mở rộng hoạt động và tận dụng công nghệ mới để tiến hành các mục tiêu tuyên truyền, tuyển mộ, huy động nguồn lực và tập hợp lực lượng.

Phó giám đốc điều hành Ủy ban chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Carmen G. Cantor, cho biết al Qaeda, IS và các tổ chức liên kết của chúng “vẫn không ngừng tự thích ứng và tiếp tục là mối đe dọa hiện hữu.”

Theo bà Carmen, các nhóm khủng bố đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi khác để mở rộng phạm vi tiếp cận, thu hút lực lượng và gây khó khăn cho các chiến dịch đối phó.

Tại phiên họp, đại diện nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí rằng dù IS đã mất phần lớn vùng lãnh thổ kiểm soát, tổ chức này và các chi nhánh vẫn tiếp tục hoạt động ở hàng loạt điểm nóng xung đột, lợi dụng tình trạng bất ổn, khoảng trống quản trị và khó khăn kinh tế-xã hội để bám rễ, tuyển mộ và tiến hành các cuộc tấn công.

Việc các phần tử cực đoan sử dụng nền tảng số, mạng xã hội, công cụ mã hóa và gần đây là trí tuệ nhân tạo đang đặt ra thách thức ngày càng lớn cho công tác phát hiện, ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới khủng bố.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin tình báo, kiểm soát dòng tài chính bất hợp pháp và ngăn chặn nguy cơ khủng bố lợi dụng công nghệ cao.

Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận toàn diện, kết hợp biện pháp an ninh, pháp lý, phát triển và phòng ngừa để xử lý tận gốc chủ nghĩa cực đoan bạo lực./.

Syria bắt giữ thủ lĩnh cấp cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng Taha al-Zoubi, hay còn biết đến với biệt danh Abu Omar Tabiya - đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus, cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở al-Moadamiya.