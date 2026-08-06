Tòa án Mỹ chỉ định hội đồng thẩm phán xét xử các vụ kiện về thuế quan Mục 301

Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) đã chỉ định hội đồng gồm ba thẩm phán để xem xét các vụ kiện liên quan đến mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp dụng tháng trước đối với hàng chục đối tác thương mại theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Chính quyền Mỹ cho rằng các biện pháp này nhằm xử lý vấn đề hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức, trong khi các bang và doanh nghiệp nhập khẩu lập luận đây chỉ là cách thức nhằm khôi phục các mức thuế theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) đã bị Tòa án Tối cao tuyên vô hiệu.

Theo quyết định mới đây, cả ba vụ kiện sẽ do các thẩm phán Lisa Wang, Timothy Reif và Jennifer Choe-Groves xét xử.

Theo quy định của Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ, các vụ việc có ảnh hưởng lớn đến việc giải thích pháp luật hoặc liên quan đến tính hợp hiến của đạo luật liên bang, sắc lệnh của Tổng thống hay lệnh hành pháp đều phải được xét xử bởi hội đồng ba thẩm phán.

Thẩm phán Reif được Tổng thống Trump đề cử trong nhiệm kỳ đầu và từng là Cố vấn pháp lý của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Ông cũng là thành viên hội đồng đã bác bỏ các mức thuế Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế toàn cầu của Tổng thống Trump trong vụ kiện trước đây.

Thẩm phán Wang được Tổng thống Joe Biden đề cử năm 2024 sau thời gian giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách thực thi và tuân thủ thương mại. Trước đó bà từng công tác tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Thẩm phán Choe-Groves được Tổng thống Barack Obama đề cử và từng phụ trách các vấn đề sở hữu trí tuệ tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban đặc biệt 301.

Hội đồng sẽ xem xét ba nhóm nguyên đơn, gồm liên minh quan chức của 25 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và hai nhóm doanh nghiệp nhập khẩu. Các nguyên đơn đều cho rằng chính quyền Tổng thống Trump không thực sự nhằm vào lao động cưỡng bức mà sử dụng lý do này như một cái cớ để tái lập cơ chế thuế quan theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế đã bị tòa án bác bỏ.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của hội đồng là xem xét đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) về việc hợp nhất tiến độ xử lý các vụ kiện và chỉ định một vụ kiện của nhóm doanh nghiệp nhập khẩu làm vụ kiện chính nhằm tập trung toàn bộ hồ sơ và lập luận pháp lý.

Theo đề xuất, các bên sẽ hoàn tất việc nộp bản luận cứ trước ngày 2/10. Nếu được chấp thuận, quyết định của hội đồng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tính hợp pháp của các mức thuế Mục 301 mới cũng như định hướng xử lý các vụ kiện liên quan trong thời gian tới./.

Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao Con số 100 tỷ USD tương đương khoảng 60% trong tổng số khoảng 166 tỷ USD mà chính phủ cho biết đã thu được từ các mức thuế diện rộng do Tổng thống Trump áp đặt trong năm 2025.