Tổng thống Trump bác tin Mỹ thiếu hụt vũ khí vì chiến dịch Trung Đông

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này đang sở hữu lượng đạn dược lớn, đặc biệt là một số chủng loại nhất định.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng tin CNN đưa tin Mỹ thiếu hụt vũ khí do chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Một lượng lớn (vũ khí/đạn dược) đang được sản xuất và chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Các công ty quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và xưởng sản xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta.”

Trước đó, hãng tin CNN dẫn 2 nguồn thạo tin cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% số tên lửa THAAD so với trước xung đột và khoảng 50% số tên lửa đánh chặn Patriot kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran.

Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng “gần như toàn bộ” các loại vũ khí đất đối không tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột này. Vấn đề này đã được nêu ra trước quyết định của Tổng thống Trump vào cuối tuần trước về việc tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump ngày 2/8 quyết định tạm dừng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để tạo thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo một số nước Vùng Vịnh, trong đó có Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cũng như đề nghị từ một số quan chức Iran.

Theo ông, các đồng minh khu vực mong muốn một thỏa thuận thay vì tiếp tục leo thang quân sự./.

Mỹ phát triển siêu vũ khí laser năng lượng cao chống UAV Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao với công suất lên tới 500 kilowatt nhằm đánh chặn tên lửa hành trình và UAV.