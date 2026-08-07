Sập công trình tại Cuba khiến 2 người tử vong

Ngày 6/8, truyền thông địa phương đưa tin 2 người đã thiệt mạng và một người bị thương sau khi một phần công trình bỏ hoang tại Trường Trung học số 1 ở thị trấn Remedios, thuộc tỉnh Villa Clara, miền Trung Cuba, bị sập vào ngày 5/8.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân, hiện chưa được xác định danh tính, trong đống đổ nát vào khoảng 6h50 sáng 6/8 theo giờ địa phương.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa người bị thương tới bệnh viện. Hiện sức khỏe người này trong tình trạng ổn định.

Khoảng 100 người đã tham gia công tác cứu hộ, trong đó có các đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Nội vụ Cuba, lực lượng cứu hỏa, Hội Chữ thập đỏ và các lực lượng vũ trang, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương./.

Nam Phi: Sập công trình xây dựng, nhiều người mắc kẹt Nhà chức trách xác nhận có “nhiều người bị thương và mắc kẹt” và khẳng định các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại hiện trường để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.