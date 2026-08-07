Bộ Ngoại giao Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội đối với đương đơn xin thị thực

Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực mới. Theo đó, các đương đơn thuộc diện áp dụng sẽ phải chuyển các tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, động thái trên nối tiếp chính sách được Bộ Ngoại giao triển khai từ tháng 6 vừa qua đối với người xin thị thực du học. Theo đó, các tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư phải được chuyển sang trạng thái công khai để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong quá trình xét cấp thị thực.

Một bản ghi nhớ nội bộ được một số cơ quan truyền thông Mỹ công bố cho thấy, phạm vi áp dụng mới bao gồm các đương đơn xin thị thực dành cho đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài, công dân Mexico và Canada nhập cảnh Mỹ theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) để thực hiện hoạt động kinh doanh, cùng những người phụ thuộc đi kèm.

Trước đó, quy trình kiểm tra này đã được áp dụng đối với nhiều diện thị thực như ngoại giao, công vụ, lao động tạm thời, thực tập sinh, chương trình trao đổi, nhân viên tôn giáo, nhân chứng, người cung cấp thông tin và nạn nhân trong một số vụ án.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này sử dụng mọi nguồn thông tin hợp pháp trong quá trình thẩm tra nhằm xác định các trường hợp có thể không đủ điều kiện nhập cảnh hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Theo hướng dẫn mới, các viên chức lãnh sự được yêu cầu xem xét thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như một phần trong quy trình đánh giá hồ sơ thị thực.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ mỗi quyết định cấp thị thực đều được xem là một quyết định liên quan đến an ninh quốc gia. Vì vậy, đương đơn phải chứng minh mình đáp ứng đầy đủ các điều kiện của loại thị thực xin cấp, có ý định tuân thủ quy định nhập cảnh của Mỹ và không gây phương hại đến lợi ích của nước này.

Theo giới quan sát, việc mở rộng kiểm tra mạng xã hội là một phần trong chính sách tăng cường rà soát an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với người nước ngoài xin nhập cảnh Mỹ.

Một số tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự bày tỏ lo ngại quy định mới có thể làm phát sinh các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận./.

Mỹ bắt đầu áp dụng chính sách ký quỹ thị thực mới, ảnh hưởng tới hàng chục nước Quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ công dân đến từ 50 quốc gia khi xin thị thực công tác (B-1) hoặc du lịch (B-2) có thể bị yêu cầu nộp khoản ký quỹ từ 10.000-20.000 USD trước khi được cấp thị thực.