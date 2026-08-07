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Mỹ siết chặt quyền công dân theo nơi sinh, mở rộng chống “du lịch sinh con”

Động thái mới được xem là nỗ lực tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hiện thực hóa một trong những cam kết trọng tâm về cải cách chính sách nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai.

Đoàn Hùng
Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC., Mỹ ngày 11/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC., Mỹ ngày 11/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết chặt chính sách công dân theo nơi sinh, trong đó mở rộng các trường hợp không được hưởng quyền công dân tự động khi sinh tại Mỹ và tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động “du lịch sinh con.”

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các sắc lệnh được ban hành hơn một tháng sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh thông qua sắc lệnh hành pháp trước đó, với phán quyết cho rằng việc thay đổi cách hiểu lâu nay về Tu chính án thứ 14 không thể thực hiện bằng hành động hành pháp.

Một sắc lệnh yêu cầu các bộ, ngành liên quan ban hành quy định mới nhằm triệt phá các hoạt động tổ chức “du lịch sinh con” đồng thời mở rộng phạm vi các trường hợp bị xem là không đủ điều kiện để con sinh ra tại Mỹ được tự động mang quốc tịch Mỹ. Chính quyền cho rằng một số trường hợp nhập cảnh với mục đích sinh con để tạo lợi thế về quốc tịch cho trẻ là hành vi lợi dụng hệ thống di trú của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, các quy định mới sẽ chỉ áp dụng đối với những trường hợp phát sinh trong tương lai và tập trung vào một số hình thức “du lịch sinh con” mang tính thương mại. Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa được giao xây dựng các biện pháp phối hợp nhằm tăng cường phát hiện và ngăn chặn các đường dây tổ chức hoạt động này ở cả trong và ngoài nước.

Động thái mới được xem là nỗ lực tiếp theo của Tổng thống Trump nhằm hiện thực hóa một trong những cam kết trọng tâm về cải cách chính sách nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trước đó, Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến “du lịch sinh con” sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Giới quan sát nhận định các sắc lệnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý, khi quyền công dân theo nơi sinh được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ và đã được Tòa án Tối cao nhiều lần khẳng định qua các phán quyết trước đây.

Các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng việc thu hẹp phạm vi áp dụng quyền công dân theo nơi sinh cần được thực hiện thông qua sửa đổi Hiến pháp hoặc thay đổi luật liên bang, thay vì chỉ bằng sắc lệnh hành pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)
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