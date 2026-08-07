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Venezuela khởi động đàm phán về tiến trình chuyển giao chính trị

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đang điều hành đất nước; người dân Venezuela kỳ vọng tiến trình đối thoại mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới.

Thanh Tùng-Phương Oanh
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/8, cuộc đàm phán về tiến trình chuyển giao chính trị do Mỹ hậu thuẫn giữa Chính phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập đã chính thức diễn ra tại thủ đô Caracas, 7 tháng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đang điều hành đất nước. Nhiều người dân Venezuela kỳ vọng tiến trình đối thoại sẽ mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo chương trình nghị sự được hai bên công bố, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp ứng phó hậu quả của hai trận động đất xảy ra ngày 24/6 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường dân chủ và quyền chính trị tại Venezuela.

Dẫn đầu phái đoàn của một trong những phe đối lập tham gia vòng đàm phán đầu tiên với chính phủ lâm thời Venezuela là bà Dinorah Figuera, người vừa từ Tây Ban Nha về nước.

Bà Figuera cho biết tiến trình đối thoại này nhằm mục đích tái thiết lập nền dân chủ, trong đó các nội dung thảo luận sẽ bao gồm cải tổ Tòa án Tối cao và Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong thông báo ngày 6/8, Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh việc bà Figuera về nước để tham gia đối thoại trực tiếp với Chính phủ lâm thời, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục ủng hộ tiến trình hướng tới ổn định, phục hồi kinh tế, hòa giải chính trị và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
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